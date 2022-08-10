تنمية العبور: انتهاء تطوير المحور الغربي وتنفيذ تكليفات ترشيد استهلاك الطاقة والمياه

كشف المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، عن الانتهاء من تطوير وتوسعة طريق المحور الغربي والطرق العمودية عليه، بداية من تقاطعه مع المحور الرئيسي لمدينة العبور مرورا بالحي الترفيهي إلى ميدان المهندس علاء عبد العزيز وشارع الجيش، وحتى نهايته بالمنطقة الصناعية الأولى قرب سوق العبور.

وأوضح رئيس جهاز مدينة العبور، أنّ المحور الغربي يخدم بشكل مباشر «الحي الترفيهي - الحي التاسع - المنطقة الصناعية الأولى - جامعة بنها - الموقف الإقليمي – التأمينات - مقر النيابة الإدارية - الإسكان المتوسط (دار مصر) - الإسكان القومي - قسم شرطة العبور ثان – الكنيسة - بيت الوطن بالحي التاسع - محطة كهرباء العبور - سوق العبور».

وأضاف المهندس عبدالرءوف الغيطي، أنّ طول المحور 10.2 كم وهو عبارة عن 3 حارات بكل اتجاه بعرض 10 أمتار ونصف وجزيرة وسطى بعرض 4 أمتار، حيث تم تنفيذ التخطيطات المرورية لطريق المحور الغربي لتوفير قيادة آمنة، مضيفا أنّ الطرق العمودية على المحور هي «شارع عين شمس بطول 1.5 كم - شارع التسعين بطول 2.2 كم - وصلة طريق بلبيس بطول 850 مترا».

خدمة حركة النقل الثقيل بالمنطقة الصناعية

وأكد رئيس جهاز العبور، الأهمية القصوى للمحور والممثلة في خدمة حركة النقل الثقيل بـ المنطقة الصناعية، وتخفيف الأحمال على المحور الرئيسي وزيادة الربط بين طريق الإسماعيلية وبلبيس عن طريق إنشاء محاور جديدة، فضلا عن استحداث 60 بلَّاعة مطر بطول المحور والطرق العمودية عليه حفاظا على الثروة العقارية، ولمجابهة مياه الأمطار والتقلبات الجوية في السنوات الأخيرة، لعدم تراكمها وتلافي آثارها، مشيرا إلى أنّ التكلُفة الإجمالية لأعمال الطرق بلغت نحو 136 مليون جنيه.

استحداث وتوريد أعمدة إنارة

وقال إنّه بالنسبة للأعمال الخاصة بالكهرباء وشبكات الإنارة، جرى استحداث وتوريد أعمدة إنارة بطول 10 كم بعدد 970 عامودا مزودة بكشافات ليد موفرة بقدرة 145 وات، وتوريد وتركيب أعمده إنارة بطول 6 كم مزودة بكشافات ليد موفرة بقدرة 70 وات، ودرجة حماية ip66 بعدد 60 عامودا، وتوريد وتركيب 20 ولَّاعة إنارة للتحكم في مهمات شبكة الإنارة، كما تم رفع كفاءة الأعمدة الموجودة وإحلال وتجديد الأذرع لها وتغيير كشافات الصوديوم بكشافات ليد موفرة.

وأضاف: «شملت أعمال تطوير شبكة الإنارة بداية من مدخل طريق الجيش من طريق بلبيس/ القاهرة الصحراوى، حيث تم تغيير أعمدة الإنارة وإحلال الأعمدة الموجودة بالجزيرة الوسطى ذات الذراعين المزودة بكشافات صوديوم قدرة 250 وات واستبدالها بأعمدة إنارة جديدة على جانبي الطريق مزودة بكشافات ليد موفرة قدرة 145 وات، وبداية من طريق الترفيهية من الطريق الرئيسي للمدينة وحتى ميدان المهندس علاء عبدالعزيز، ومن مدخل الصناعية الأولى من شارع الـ90 من طريق بلبيس/ القاهرة الصحراوى وحتى ميدان الفيروز واستكماله مرورا بمحطة توتال بالمنطقة الصناعية الأولى»، مشيرا إلى أنّ التكلفة الإجمالية لأعمال شبكة الكهرباء بلغت نحو 30 مليون جنيه.

ونوه بأنّه جرى توجيه مسؤولي الإدارات المختلفة بالجهاز بتنفيذ تكليفات وزير الإسكان، بتنفيذ خطة ترشيد لاستهلاك الطاقة والمياه، مشيرا إلى أنّ الجهاز بدأ بالفعل تغيير كشافات الصوديوم، بكشافات ليد موفرة، كما تم التكليف بالمتابعة الدورية للمشروعات والإشراف الكامل على جميع الأعمال للتأكيد على تنفيذ الأعمال بالمواصفات المطلوبة، والاستمرار في زيادة معدلات الإنجاز والالتزام بجودة ومستوى الأعمال من أجل إخراج المشروعات بالمواصفات المطلوبة وطبقا للتوقيتات المحددة للانتهاء.