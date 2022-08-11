«سرنجة معلقة في ذراعه».. تفاصيل العثور على جثة شاب بأحد شوارع مدينة السلام

حالة من الذعر أصابت سكان مدينة السلام في الساعات الأولي من صباح أمس الأربعاء، بعد العثور على جثة شاب معلق في ذراعه سرنجة في أحد الشوارع، بدائرة قسم أول شرطة السلام

بداية البلاغ

ورد بلاغ لضباط مباحث قسم السلام أول، وبالانتقال وبالمعاينة تبين العثور على جثة شاب يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، وبالفحص تبين وجود سرنجة معلقة في ذراع الشاب المتوفى.

كما تبين أنه يديعى «وليد»، 25 سنة، مقيم بدائرة قسم الشرطة، يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، وكشف الفحص عن عدم وجود إصابات ظاهرية، والعثور على متعلقاته الشخصية وبطاقة الرقم القومي.

نقل الجثة لمشرحة زينهم

وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه.

وطلبت النيابة العامة أخذ عينه من جثمان المتوفى، وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للطب الشرعي لتحليل الكشف عن تعاطي المخدرات، وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت التحفظ على كاميرات المراقبة في منطقة العثور على الجثة، تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

كما طلبت النيابة استدعاء أسرة المتوفى لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها، وهل تتهم أحدا بالتسبب في وفاته من عدمه.

التحريات

ورجحت التحريات عدم وجود شبهه جنائية في الوفاة، وأشارت إلى أن الشاب المتوفى معروف عنه تعاطية للمواد المخدرة، وأن سبب الوفاة ربما يكون نتيجة تعاطيه جرعة زائدة.