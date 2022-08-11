إنجي شرف تنفي شائعة وفاتها.. «لسه عايشة»

نفت الفنانة إنجي شرف، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، خبر وفاتها، الذي جرى تداوله عبر «السوشيال ميديا» خلال الساعات القليلة الماضية.

وكتبت إنجي شرف: «الخبر ده حد بعتهولي، أرجو من أصدقائي وحبايبي الصحفيين يشوفوا الموضوع ده، ويقولوا للي نزل الخبر إني لسه عايشة».

أعمال إنجي شرف

يذكر أن آخر أعمال إنجي شرف مشاركتها في مسلسل «الضاهر»، من تأليف وإنتاج تامر عبدالمنعم، وإخراج ياسر زايد، بطولة: محمد فؤاد، رغدة، حسن يوسف، تامر عبدالمنعم، مادلين طبر، إنجي شرف، وكوكبة أخرى من النجوم.

وشهد المسلسل عودة «فؤاد» لعالم التمثيل بعد غياب 7 سنوات، منذ أن قدم «أغلى من حياتي» عام 2010.

يذكر أن بداية إنجي شرف كانت في الإعلانات، وظلت تعمل فيها لمدة عام كامل، ثم جاءت لها الفرصة للمشاركة في بعض الأعمال بالسينما والتلفزيون، منذ عام 1990، وظهرت في مسلسل «الركين»، وفيلم «عمارة يعقوبيان، والشرف، وفتاة من إسرائيل».