الحكم على 7 متهمين بتزوير خطابات تعيين حكومية بالقليوبية 5 سبتمبر

حجزت محكمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة المستشار خالد الشباسي، قضية تشكيل عصابي متهم بإصدار قرارات تعيين مزورة في وظائف حكومية، لجلسة 5 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.

تفاصيل قضية النصب الكبرى بشبرا

وترجع أوراق القضية إلى ورود معلومات وشكاوى لهيئة الرقابة الادارية، تفيد قيام تشكيل عصابى يضم 7 أشخاص، بينهم سيدة أعمال «هاربة» بتزوير خطابات منسوبة لجهات حكومية، وتخليص أوراق وإصدار خطابات تعيين لمواطنين على غير الحقيقة ومزورة، مقابل الحصول منهم على أموال نظير ذلك.

وتوصلت التحريات إلى أن المتهمين ادعوا أنهم يستطيعوا تعيين الشباب والمواطنين في وظائف عمومية وحكومية، وخصوصا في الآثار والوحدات المحلية والكهرباء، عن طريق استقطاب راغبي العمل في وظائف حكومية في مناطق طوخ وبنها وقليوب، واستولوا منهم على مبالغ مالية كبيرة مقابل استخراج خطابات منسوبة لتلك الجهات وإعطائها لراغبي العمل، وبلغت جملة ما تم حصره من تلك الأموال 8 ملايين و200 ألف جنيه.

كما تبين أن المتهمين قاموا بتزوير محررات رسمية منسوبة لأكثر من جهة حكومية، منها شركة توزيع كهرباء جنوب الدلتا، وإدارة كهرباء بنها، ومكتب وزير الطاقة والكهرباء، ومنطقة قليوب الأزهرية، ومعهد الصفا الأزهري، وشركة بنها للصناعات الإلكترونية، وإدارة بنها التعليمية، ومدرسة ميت راضي الإعدادية، وإدارات طوخ وقليوب وبنها التعليمية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين، فيما عدا المتهمة الأخيرة، وهم موجه بالتربية والتعليم، وأخصائي اجتماعي، ومفتش بالآثار، ومدير إداري بالمحليات، وصاحب شركة سياحة، ومراجع بشركة الكهرباء، وسيدة أعمال، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب وقائع التزوير، وقررت الجهات المختصة حبسهم وتقديمهم للمحاكمة، فأصدرت المحكمة قرارها السابق.

حبس عصابة مخدرات شبرا

في سياق آخر، عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة برئاسة المستشار خالد الشباسي، 5 متهمين، يتزعمهم عاطل هارب من حكمين غيابيين (مخدرات)، بالسجن المؤبد والغرامة 500 ألف لكل منهم ومصادرة المضبوطات، لاتهامهم بترويج مخدري الشادو والآيس.

وكانت مديرية أمن القليوبية تلقت معلومات، تفيد قيام عاطل بتكوين تشكيل عصابي من 4 أشخاص يعملون «ديلفري» لمحال مأكولات في شبرا الخيمة، ويقومون بتوزيع المخدرات على الراغبين أثناء العمل.

وتم تشكيل فريق توصل إلى أن المتهم زعيم التشكيل يدعى «خ ا ا س»، هارب من حكمين مخدرات، وأنه استقطب 4 عمال ديلفري لمحلات مختلفة وهيبرات ومولات، لتوزيع تذاكر الشادو والآيس على المدمنين أثناء توزيعهم طلبات الزبائن.

ورصدت الأجهزة الأمنية مخزنا ملك المتهم الأول وزعيم التشكيل، وتم مداهمته وأُلقي القبض على المتهمين الخمسة، وضُبط كميات كبيرة من المخدرات بلغت قيمتها المالية بنحو 3 ملايين و240 ألف جنيه قيمة مخدرات مصنعة، كما ضُبطت 158 لفافة من الهيروين وبندقية آلية وطبنجة ومجموعة من الهواتف المحمولة وأجهزة لاب توب مختلفة الأنواع، وسيارتين إحداهما زيرو والأخرى مستعملة.

وحُررت المحاضر اللازمة، وقررت جهات التحقيق حبس جميع المتهمين وإحالتهم للمحاكمة، فأصدرت المحكمة حكمها السابق.