«سحر سليم»: الباحثون اعتمدوا في قصة المومياء الحامل على نظرية «المخلل»

تداولت وسائل الإعلام منذ فترة أخبارًا بشأن اكتشاف فريق آثار بولندي لمومياء زعموا أنها حامل في جنين، وبعد ذلك تراجع الفريق الأثرى عن معلوماته التي رفضتها من الأساس باحثة مصرية بجامعة القاهرة.

مومياء مصرية قديمة منذ القرن الأول الميلادي

وقالت الدكتورة سحر سليم، أستاذ علم الأشعة بجامعة القاهرة، إن موضوع المومياء الحامل يعود لمومياء مصرية قديمة من القرن الأول الميلادي منذ مايقرب من 2000 عام، وهي محفوظة في المتحف الوطني ببولندا، موضحة: «بعد الاطلاع على البحث والأفلام المنشورة من خلال مجموعة البحث العلمي، اكتشفت أن المعلومات المذكورة لا صحة لها، والكتلة الموضحة لا تمت بصلة تشريحية لمكونات الأجنة».

الباحثون اعتمدوا على نظرية «المخلل»

وأوضحت «سليم» في تقرير تلفزيوني لبرنامج «العاشرة» مع محمد سعيد محفوظ، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز» أن الجزء الذي رصدته الأشعة في المومياء وقال عنه الباحثون إنه جنين، لا يمكن تصديقه لأنه لا يتكون من عظام أو أي من مكونات الجنين الطبيعية من أيدي أو أرجل أو عمود فقري، لافتة إلى أنها نشرت ردها العلمي ولكن الفريق لم يرد على ردها بشكل علمي، وإنما برروا عدم وجود هيكل عظمي بما اعتبره جنينا بنظرية «المخلل» حيث اعتقدوا أن الجنين تعفن وتحلل داخل رحم الأم، ونتجت أحماض التحلل وذوبت العظام، وهو أمر لا يصدق خاصة وأن مومياء الأم لم تتحلل.

وأشارت إلى أن تلك الواقعة تعد انتصارًا كبيرا للعلم لتصحيح المفاهيم والخبرة المصرية الكبيرة، وإضافة علمية ستظهر نتائجها في الفترة القادمة.