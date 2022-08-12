حارس مرمى «مليجار» يقود فريقه إلى الدور قبل النهائي في كوبا سود أمريكانا

تأهل فريق مليجار الفنزويلي، إلى الدور قبل النهائي من بطولة كوبا سود أمريكانا، بعد تغلبه على إنترناسيونال البرازيلي، في مفاجأة من العيار الثقيل، بضربات الترجيح بنتيجة 3-1، إثر تعادل الفريقين سلبيا في مباراة العودة لدور الثمانية من البطولة، التي استضافها ملعب «بيرا-ريو» بمدينة بورتو أليجري البرازيلية.

وكان الفريقان، تعادلا بنفس النتيجة، 0-0، في، في ذهاب دور الثمانية من البطولة، الذي استضافه ملعب «مونومينال فيرجين دي شابي» جنوب غربي بيرو.

وتعرض حارس مرمى مليجار الفنزويلي، كارلوس كاسيدا، في الدقيقة 55 من عمر الشوط الثاني لإصابة، وتم علاجه على أرضية ملعب المبارة. وحصل لاعب الفريق الفنزويلي، باولو أليساندرو رينا، على الكارت الأصفر، في الدقيقة 55 من عمر المباراة.

وحصل لاعب إنترناسيونال، كارلوس دي بينا، على الكارت الأصفر في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع لعمر المباراة.

التشيلي روبرتو توبار فرجاس يطرد جيروتو

وطرد حكم اللقاء، التشيلي روبرتو توبار فرجاس، لاعب إنترناسيونال، جابرييل جيروتو، في الدقيقة 75 جراء تدخل عنيف مع لاعب مليجار، أليكسس أرياس.

تسجيل 11 هدفا في 3 لقاءات من أصل 4

وعقب انتهاء اللقاء بالتعادل السلبي، لجأ الفريقان، إلى ضربات الترجيح، التي كانت بطلها حارس مرمى مليجار، كارلوس كاسيدا، متصديا بنجاح لـ3 ضربات من لاعبي إنترناسيونال البرازيلي، وبالإضافة إلى مليجار الفنزويلي، تأهلت فرق ساو باولو، وأتليتيكو جويانيينسي البرازيليان وإنديبندينتي دل فال الإكوادوري، إلى الدور قبل النهائي لبطولة كوبا سود أمريكانا.

وشهدت مباريات الإياب في دور الثمانية، لبطولة كوبا سود أمريكانا، تسجيل 11 هدفا في 3 لقاءات من أصل 4، فيما سجلت مباريات الذهاب 3 أهداف فقط.