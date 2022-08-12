محكمة أسترالية تُغرّم جوجل 42 مليون دولار بدعوى تضليل 1.3 مليون مستخدم

قررت المحكمة الفيدرالية في استراليا تغريم جوجل 60 مليون دولار أسترالي بما يعادل 42.7 مليون دولار، لتضليل المستخدمين بشأن جمع بيانات مواقعهم الشخصية، بحسب «رويترز»، حيث وجدت المحكمة أن «جوجل»، ضللت بعض العملاء بشأن بيانات المواقع الشخصية التي تم جمعها من خلال أجهزتهم المحمولة التي تعمل بنظام أندرويد بين يناير 2017 وديسمبر 2018.

وضلل جوجل المستخدمين بأن إعداد «سجل الموقع»، على هواتفهم التي تعمل بنظام أندرويد، هو الطريقة الوحيدة التي يمكن بها جمع بيانات الموقع من خلالها، عندما سمحت ميزة مراقبة نشاط الويب والتطبيقات أيضًا بجمع البيانات المحلية وتخزينها.

1.3 مليون مستخدم لحساب جوجل في أستراليا

وقدرت هيئة مراقبة المنافسة الأسترالية، عدد مستخدمي حساب جوجل في البلاد بـ 1.3 مليون مستخدم تأثروا بتلك الإجراءات، وقالت إن جوجل اتخذت إجراءات علاجية في 2018، فيما أكدت الشركة الأمريكية في بيان إنها حسمت الأمر وأضافت أنها جعلت معلومات الموقع سهلة الإدارة والفهم.

غرامة سابقة ضد جوجل

وفى يونيو الماضي، اتهمت محكمة أسترالية الشركة الأمريكية «جوجل»، بالتشهير، وغرمتها 715 ألف دولار أسترالي بسبب عدم حذفها مقطع فيديو يهاجم نائب رئيس الوزراء آنذاك في نيو ساوث ويلز - الولاية الأكثر اكتظاظًا بالسكان في أستراليا - وشاهده ما يقارب 800 ألف مستخدم منذ نشره في 2020، وحققت الشركة ارباح طائلة، حيث تم اتهام ساوث ويلز بالفساد دون وجود أدلة، وانتهكت جوجل سياساتها الخاصة بحماية الشخصيات العامة من الاستهداف غير العادل.