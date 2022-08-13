رفع وإزالة 450 حالة إشغال مخالفة بشوارع وطرق بني سويف

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، برئاسة المحاسب هاني الجويلي، اليوم، حملة مكبرة لرفع إشغالات الطريق العام والتي استهدفت الطريق الدائري حتى ميدان الأزهري، وشارع ترعة البوصة، ومنطقة حوض الدلالة، وشارع عبد السلام عارف وعدد من المواقع والأماكن بدائرة الوحدة المحلية.

إزالة 450 حالة اشغال طريق في بني سويف

وأسفرت الحملة عن رفع وإزالة أكثر من 450 حالة إشغال ومخالفات بتلك المناطق، وإلزام الباعة الجائلين بالالتزام بالأماكن المخصصة لهم داخل الأسواق، فضلا عن إزالة معروضات تجارية وتعديات على الأرصفة وانتظار في أماكن غير مخصصه للانتظار ومراجعة كافة الرخص الخاصة بالمقاهي والكافيهات، بجانب التحفظ على موازين وكراسي وطاولات بلاستيكية وشيش وحوامل حديدية وغيرها، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.

حملات مكثفة للقضاء على اشغالات الطريق العام

وأكد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، على الاستمرار في تكثيف الحملات للقضاء على إشغالات الطريق العام وإلزام الجميع بالقانون، حيث تم التنبيه على أصحاب المحال التجارية والباعة الجائلين بعدم افتراش الأرصفة والالتزام بالأماكن المخصصة لهم.

تكثيف أعمال النظافة ورفع الانشغالات

من جانبه أكد الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف، على ضرورة استمرار وتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية لتحقيق السيولة المرورية أمام حركة المواطنين والسيارات، للحفاظ على الشكل الحضارى والجمالى للمدن، وكذلك تنفيذ حملات إزالة تعديات البناء المخالف على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، تطبيقا للقانون.