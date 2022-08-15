استمرار توافد الطلاب على المعسكر الدائم لجامعة طنطا بمصيف بلطيم

أكد الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، استمرار استقبال أفواج الطلاب بالمعسكر الصيفي الدائم للجامعة في مصيف بلطيم، تحت إشراف الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، موضحاً أن ذلك يأتي في إطار خطة الجامعة لدعم الأنشطة الطلابية والترفيهية.

بناء شخصية الطلاب

أضاف رئيس جامعة طنطا أن قطاع الأنشطة الطلابية بالجامعة يحظى بأولوية قصوى باعتباره وسيلة وأداة أساسية وفاعلة فى بناء شخصية الطلاب، في إطار مشروع بناء الإنسان وتطوير العقل المصري، مشيراً إلى أن الجامعة لا تدخر جهداً وتعمل دائماً على توفير كافة الإمكانات التي تساعد أبناءها الطلاب على المنافسة في كافة المسابقات داخل الجامعة وخارجها.

وأوضح الدكتور محمد حسين، نائب رئيس جامعة طنطا، أنه تم تشغيل المعسكر في يوليو الماضي ويستمر حتى أكتوبر المقبل، حيث يستقبل خلال تلك الفترة 10 أفواج موزعة بين أفواج خاصة للطلبة وأخرى للطالبات، ومدة الفوج الواحد 5 أيام، مشيراً إلى أنه تم تخصيص الفوجين الأول والثاني للطلاب المتميزين من أوائل الدفعات، والطلاب المثاليين بمختلف الكليات، والطلاب الحائزين على بطولات أو ميداليات أو مراكز متقدمة في الأنشطة المختلفة.

معسكر ترفيهي صيفي تثقيفي

وأضاف نائب رئيس جامعة طنطا أن معسكر الجامعة فى بلطيم هو معسكر ترفيهي صيفي تثقيفي، يخدم جميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، ويضم 3 ملاعب مكشوفة لكرة القدم الخماسية، والطائرة، والسلة، بالإضافة إلى 13 برجولة للأنشطة الثقافية والاجتماعية والجوالة.