مجهولون يمزقون جسد طالب بسبب مشاجرة على لعبة بالخانكة.. «خد 105 غرز»

شهدت منطقة عزبة الشيخ مصلح التابعة لمركز الخانكة بمحافظة القليوبية، واقعة مؤسفة، أقدم خلالها عدد من الصبية على تمزيق جسد طالب بالصف الثالث الإعدادي خلال مشادة كلامية نشبت بينهم للخلاف على «لعبة»، أدت إلى إصابة الطالب بجروح قطعية بالرقبة والذراع الأيسر والكتف، وفر المتهمون هاربين.

مشاجرة على لعبة كادت تودي بحياة «أحمد»

وقال أحمد علاء شحتة، 15 عاما، طالب في الصف الثالث الإعدادي ومقيم بمنطقة الشيخ مصلح بالخانكة، إنه خرج يوم الجمعة 5 أغسطس الجاري، للتنزه وحضور الاحتفال بمولد أحد مشايخ الطرق الصوفية بالمدينة، وأثناء قيامه باللعب بـ«بندقية الرش» اعترضه أحد الصبية طالباً منه ترك البندقية حتى يتمكن من اللعب هو الآخر، وعلى إثر ذلك حدث بينهما مشادة كلامية تحولت إلى مشاجرة تدخل خلالها بعض المارة لفضها، إلا أن الأخير استعان بمجموعة من أصدقائه يصل عددهم لـ 15 شخصا وانتظروا خروجي من المولد وأنهالوا عليّ ضربا بـ«المشارط» والأسلحة البيضاء، ما أدى إلى إصابتي بجروح قطعية في الرقبة والذراع الأيسر والكتف، وتركوني غارقاً في الدماء وفروا هاربين.

والد المجني عليه: «الأهالي قالولي ابنك اندبح»

وأوضح والده علاء شحتة مصلح ويدعى أنه علم بالواقعة من زملاء نجله الذين حضروا إلى المنزل وقالوا لي نصا «الحق ابنك أتدبح في المولد»، فلم أتمالك أعصابي وانطلقت مهرولاً إلى مكان الحادث ووجدت نجلي غارقاً فـي دمائه، فحملته وتوجهت به إلى أقرب مستشفى لإنقاذ حياته، حيث تم عمل الإسعافات الطبية اللازمة وخياطة الجروح بـ105 غرز.

وأضاف، أنه عقب ذلك قام بالتحري والسؤال بمحيط الواقعة عن الصبية الذين تسببوا في إصابة نجله بتلك الإصابات بالغة الخطورة إلى أن تم التوصل إلى المتهم الرئيسي في الواقعة، ويدعى «زياد ع ال» وشهرته «برايز»، ومقيم بعزبة الشيخ مصلح بمنطقة الجبل الأصفر.

والد الطالب: حررت محضرا بالواقعة

تابع والد الطفل، على الفور توجهت لمركز شرطة الخانكة وحررت محضرا بالواقعة حمل رقم 16629 جنح مركز الخانكة لسنة 2022، واتهمت المتهم سالف الذكر بالشروع في قتل نجلي هو وآخرين، وأرفقت بالمحضر الصور الخاصة بإصابات نجلي، وأرسلتها على «الواتس آب» الخاص لرئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، بعد أن أجريت معه مكالمه هاتفية طالباً لقائه، وبالفعل استقبلني بمكتبه وطلبت منه إلقاء القبض على المتهم الرئيسي في الواقعة قائلا: «أنا عاوز حق ابني بالقانون.. ابني كان هيموت مني، وعناية الله أنقذته وأنا مش طالب غير العدل».

في سياق متصل، كشف مصدر أمني أنه يجري التحريات في المحضر المشار إليه، وتم تشكيل فريق بحث لفحص الواقعة وبيان المتهمين فيها وسؤال شهود العيان وفحص كاميرات المراقبة بالمنطقة، لتحديد المتورطين في الواقعة وضبطهم لاستكمال التحقيقات والتحريات.