مباريات الدوري بالموسم الجديد في السابعة مساء.. ترشيدا للكهرباء

أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، متابعته المستمرة لتطبيق قرارات الحكومة المصرية بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن اتخاذ بعض التدابير اللازمة؛ لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الطاقة بالمباني والمرافق التابعة لمختلف مؤسسات الدولة.

تنسيق مع رابطة الأندية لتنفيذ القرار

وأوضح وزير الشباب والرياضة، أنه بالتنسيق مع رابطة الأندية المصرية المحترفة والاتحاد المصري لكرة القدم، تم التنسيق بشأن بداية الإجراءات الخاصة بإقامة مباريات الدوري بداية من الموسم المقبل في السابعة مساء وذلك لتوفير التوقيتات التي يتم خلالها إضاءة الملاعب قبل المباريات بعدة ساعات.

كما وجَّه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، المعنيين بالوزارة بسرعة اتخاذ الإجراءات الواجبة تجاه تطبيق تلك القرارات على مستوى المنشآت الشبابية والرياضية في جميع محافظات الجمهورية، وكذا داخل ديوان عام الوزارة، ومديريات الشباب والرياضة، ومختلف الاتحادات والهيئات الرياضية والشبابية.

ترشيد الاستهلاك للكهرباء على جميع المنشآت الرياضية

وبدأت الوزارة ترشيد استخدام الكهرباء، وتعميم ذلك على المستوى المركزي داخل ديوان الوزارة، والمستوى المحلي داخل مديريات الشباب والرياضة فى جميع المحافظات، وكل المنشآت الشبابية والرياضية منها «مراكز الشباب، الأندية والاتحادات الرياضية، معسكرات ومنتديات الشباب»، وغيرها من المنشآت والهيئات التابعة للوزارة، والتأكيد على تخفيض إضاءة الملاعب واستهلاك أجهزة التكييف بالقاعات والصالات الرياضية عقب انتهاء الأنشطة على الفور، وعدم استخدام الإضاءة العالية لأسطح حمامات السباحة بمراكز الشباب والأندية فى الفترات الليلية وبما لا يخل بعوامل الأمن والسلامة، فضلاً عن تخفيض الإضاءة فى مقرات مديريات الشباب والرياضة وبما لا يخل بالعمل العام، والتأكد من غلق أجهزة الحاسب الآلى والتكييفات والأجهزة الكهربائية حال عدم الضرورة لاستخدامها.

تشغيل الطاقة المناسبة بالإستادات والصالات

كما تابع الوزير الإجراءات نحو تشغيل الطاقة المناسبة بالاستادات والصالات من إضاءة وأجهزة التكييف قبل وقت الحدث بالحد الأدنى لاستخدام الكهرباء لتنفيذ الفعاليات الرياضية والمباريات فقط، مع غلقها فور انتهاء الحدث مباشرة.

ونوه الدكتور أشرف صبحي بضرورة التوسع في استخدام الطاقة الشمسية في إضاءة الملاعب والصالات بالمنشآت الشبابية والرياضة، وتوحيد العمل بالكشافات الليد الموفرة للطاقة، البدء في تركيب كارت التحكم الخاص بجميع الغرف الفندقية في جميع الوحدات التابعة للوزارة، وتنفيذ حملات توعية بأنشطة الوزارة، والتأكيد على أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء وكافة مصادر الطاقة، ونشر ثقافة ترشيد استهلاك الكهرباء فى الهيئات والمنشآت التابعة للوزارة، ومراقبة استهلاك المنشآت للكهرباء بشكل شهرى، وتفعيل النظم التكنولوجية الحديثة فى إدارة المبانى والمنشآت الشبابية والرياضية.