«المولد ورمضان والكريسماس».. «هاجر» تصنع عرائس لكل المناسبات (صور)

تحت شعار «المصري يكسب»، اتجهت هاجر عبدالحميد، 28 سنة، ابنة الإسكندرية لاحتراف صناعة العرائس «اللعبة»، متخذة منها وسيلة لكسب الرزق عبر مشروع صغير يوفر ألعاب بلمسة فنية مميزة.

من صناعة فساتين الأطفال إلى ابتكار العرائس

ابنة الإسكندرية أم لـ4 أطفال، احترفت تصنيع فساتين الأطفال خلال السنوات الماضية، قبل أن تتوقف عن ذلك الأمر وتبدأ في صنع العرائس، حيث تتيح لها فرصة الإبداع عكس متطلبات أولياء أمور الأطفال.

«العروسة بقدر أعبر فيها عن كل أفكاري غير لما واحدة تجيب لي بنتها وتطلب مني أعمل لها فستان شبه صورة معينة، فبالتالي مش بحط فيه رؤيتي» هكذا وصفت «هاجر» الفارق بين صنع العرائس وتصميم الفساتين للعملاء.

واضافت لـ«الوطن»، أن صنع العرائس جاء بمحض الصدفة حيث طلبت معلمة النشاط في مدرسة ابنتها صنع عروسة المولد، فصنعتها ونالت إعجاب المعلمين ما دفعها إلى خوض تجربة صنع العرائس.

مراحل تصنيع العرائس

تحضر «هاجر» العروسة البلاستيكية الصغيرة وتصنع لها «شاسيه» أي قاعدة لتثبيتها ثم تبدأ تحيك الفستان وفقا لرؤيتها: «ببدأ أتخيل شكل تصميم الفستان وأنا أختار الأكسسوارات المناسبة له وخلال تنفيذي أقدر أحط لمساتي».

لم يكن الأمر سهلًا في البداية ولذلك بدأت تتعلم عبر الإنترنت لتدرك نوعية الخامات المستخدمة وطرق التصنيع الصحيحة، وهو ما أهلها لتطوير ذاتها سريعًا وأدركت أنها يجب الاستعانة بخامات «التل والچبير» وبطانات من أنواع أقمشة مختلفة.

وارتبطت أعمال «هاجر» بالمناسبات حيث بدأت بعروسة المولد النبي، بالإضافة إلى عروسة «الكريسماس» بفستان شبيه لطقم «بابا نويل» ناهيك عن الاعياد الأخرى مثل شهر رمضان، لافتة إلى أن أبرز العرائس التي صنعتها تمثلت في صنع عروسة بذات شكل فستان عروسة حقيقية حيث قدمها عريسها لها هدية كتذكار لخطبتهما.

جودة المنتج المصري

وترى أن المنتج المصري أفضل، ويجب الاهتمام بـ«الهاند ميد»، نظرًا لجودته وكون سعره في متناول الجميع مقارنة بالأسعار الأخرى للمستورد.