مرسى علم تستقبل 18 ألف سائح على متن 120 رحلة من أوروبا خلال الأسبوع المقبل

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، نحو 18 ألف سائح على متن 120 رحلة طيران قادمة من مطارات أوروبا، من مختلف الجنسيات، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة ومراجعة الإجراءات الأمنية بصالات الوصول والاستقبال وتفتيشات على أعلى مستوى.

مطار مرسى علم يستقبل 120 رحلة طيران

وكشف مصدر ملاحي بمطار مرسى علم الدولي أن سلطات المطار استعدت لاستقبال آلاف السائحين على متن 120 رحلة طيران قادمة من مطارات أوروبا قادمة من 12 دولة الأسبوع المقبل، بدء من غدا السبت وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

انتعاش السياحة في مرسى علم

وأشار عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر إلى أن فنادق مرسى علم استعدت لاستقبال آلاف السائحين من مختلف الجنسيات الأجنبية، لافتا في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن السياحة التشيكية أكثر الأسواق الوافدة إلى مرسى علم بـ36 رحلة طيران، ثم السياحة البولندية 21 رحلة، ثم السياحة الإيطالية 21، من بولندا 14 رحلة ومن ألمانيا 3 رحلات و4 من سلوفاكيا ورحلة من كل من لكسمبورج وهولندا والنمسا والمجر، فضلا عن رحلات داخلية على متن خطوط مصر للطيران..

وأضاف الخبير السياحي أن مرسى علم تشهد ارتفاعا في حركة التدفق السياحي الأوروبي إلى المقاصد السياحية، ويرجع ذلك إلى الجهود المبذولة من الدولة لدعم القطاع السياحي في استقطاب أسواق سياحية جديدة مشيرا إلى ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق إلى أعلى معدل لها ووصلت إلى 100% من إجمالي الطاقة الاستيعابية.