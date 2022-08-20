السجن 5 سنوات لمتهم في قضية «أحداث تفجيرات الأزهر»

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، بمحكمة أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث تفجيرات الأزهر»، بالسجن لمدة 5 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حماد وعضوية المستشارين محمد عمار والدكتور علي عمارة، وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد.

مصرع 7 أشخاص في تفجير

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 3424 لسنة 2006 الجمالية، قيام المتهم في 5 أبريل عام 2005، بإحداث عمليات تفجير في منطقة الأزهر، أسفرت عن مصرع 7 أشخاص وإصابة 22 آخرين.