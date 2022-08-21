علي جمعة: الرسول خطب 520 جمعة.. و«مصعب» جمع أهل المدينة لصلاتها

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية الأسبق، إن النبي الكريم حينما كان في مكة لم تكن صلاة الجمعة قد فرضت، وفي ليلة الإسراء والمعراج فرضت الصلوات الخمسة، وقبل ذلك كانت ركعتين في الصباح وركعتين في المساء، متابعا «كان هناك رجلا من الصحابة اسمه العفيف وتربطه تجارته بالعباس عم رسول الله، ووجد ساترا يخرج منه النبي وبعده صبي ثم سيدة وقفت خلفهمها ورأيتهما يفعلان شيئا لم أره من قبل أي الصلاة، وقال له العباس هذا محمد ابن أخي يزعم أنه قد أوحي إليه ومعه علي بن أبي طالب صدقه واتبعته وهذه امرأته خديجة بنت خويلد، وعرفت أنهم يدعون للإسلام».

الصلاة فرضت على المسلمين بعد سنوات

وأوضح «جمعة» خلال استضافته ببرنامج «من مصر»، مع الإعلامى عمرو خليل عبر قناة «سى بى سي»، أن الصلاة فرضت على المسلمين وبعد سنوات طويلة حدث الإسراء والمعراج ونزلت الصلوات، مضيفا أن مصعب بن عمير حينما وصل المدينة جمع الناس وصلى بهم الجمعة، فأخذ العلماء عنه أن الجمعة لا بد أن تصلى في بلاد تعترف بالإسلام، وفي البلاد التي لا تعترف بالإسلامة لا نعارضها ونصلي الجمعة على أنها ظهر.

أول من جمع الناس في المدينة للصلاة

وأشار الدكتور علي جمعة، إلى أن مصعب بن عمير هو أول من جمع الناس في المدينة للصلاة بـ40 رجلا واخلتف الأئمة حول عدد المصلين كشرط لقيام صلاة الجمعة، لافتا إلى أن النبي بعد العقبة الأولى والثانية هاجر ووصل المدينة يوم مولده.

520 خطبة جمعة للنبي صلى الله عليه وسلم

وأكد أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب 520 مرة الجمعة، واجتهد العلماء لجمع الخطب والحديث عنها، واخذ المؤلفون محاولات لجمع خطب النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد تفتيشهم في الكتب وجدوا أن النبي لم يخطب في الجمع فقط بل خطب في المعارك والحج ومواقف عامة كثيرة ومتعددة.