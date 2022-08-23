مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 23-8-2022 في محافظات مصر

كشفت هيئة المساحة المصرية عن مواعيد الصلوات الخمسة، التي يهتم بها قطاع كبير من المسلمين، بالبحث عن مواقيت الصلاة التي تتغير بشكل يومي نتيجة تغير حركة الشمس وتعاقب الفصول الأربعة.

واليوم الثلاثاء الموافق 23 أغسطس الجاري، يقدم موقع «الوطن» مواقيت الصلاة، في عدد من محافظات ومدن الجمهورية، وفق ما نشره الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة العامة المساحة، التي جاءت كالتالي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر اليوم الساعة 3:54 صباحًا.

موعد أذان الظهر اليوم الساعة 11:57 ظهرًا.

موعد أذان العصر اليوم الساعة 3:32 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم الساعة 6:27 مساءً.

موعد أذان العشاء اليوم الساعة 7:48مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الدقهلية

موعد أذان الفجر فى تمام الساعة 3:51 صباحًا.

موعد أذان الظهر فى تمام الساعة 11:57 ظهرًا.

موعد أذان العصر فى تمام الساعة 3:33 مساءً.

موعد أذان المغرب فى تمام الساعة 6:28 مساءً.

موعد أذان العشاء فى تمام الساعة 7:51 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة المنيا

موعد أذان الفجر فى تمام الساعة 4:02 صباحًا.

موعد أذان الظهر فى تمام الساعة 12:01 ظهرًا.

موعد أذان العصر فى تمام الساعة 3:34 مساءً.

موعد أذان المغرب فى تمام الساعة 6:29 مساءً.

موعد أذان العشاء فى تمام الساعة 7:49 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

أذان الفجر الساعة 3:57 صباحًا.

أذان الظهر الساعة 12:03 ظهرًا.

أذان العصر الساعة 3:40 مساءً.

أذان المغرب الساعة 6:35 مساءً.

أذان العشاء الساعة 7:75 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في السويس

موعد أذان الفجر اليوم الساعة 3:53 صباحًا.

موعد أذان الظهر اليوم الساعة 11:54 ظهرًا.

موعد أذان العصر اليوم الساعة 3:29 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم الساعة 6:24 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 7:44 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الشرقية

موعد أذان الفجر 3:51 صباحًا.

موعد أذان الظهر 11:56 ظهرًا.

موعد أذان العصر 3:32 مساء.

موعد أذان المغرب 6:27 مساءً.

موعد أذان العشاء 7:49مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان

أذان الفجر الساعة 4:01 صباحًا

أذان الظهر الساعة 11:51 ظهرًا.

أذان العصر الساعة 3:19 مساءً.

أذان المغرب الساعة 6:15 مساءً.

أذان العشاء الساعة 7:32 مساءً.