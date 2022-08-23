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وفاة شقيقة الفنان محيي إسماعيل بعد صراع مع المرض

كتب:

ضحى محمد
02:02 م | الثلاثاء 23 أغسطس 2022
محي إسماعيل

محي إسماعيل

رحلت عن عالمنا، منذ قليل، «أنوار» شقيقة الفنان محيي إسماعيل، بعد معاناة كبيرة من المرض.

وفاة شقيقة محيي إسماعيل

وأعلن نبأ وفاة شقيقة الفنان محيي إسماعيل، المخرج أشرف فايق، عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قائلًا: «وفاة عمتي أنوار إسماعيل، الرجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة».

ومن جانبه أكد المخرج أشرف فايق خبر الوفاة، في تصريح خاص «الوطن»، وطالب من محبيه بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة، ولأسرتها بالصبر والسلوان.

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.