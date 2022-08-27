إطلاق رفات الممثلة نيشيل نيكولز إلى الفضاء بعد أشهر من رحيلها

على متن رحلة فضائية لشركة «Celestis Inc»، يُطلق جزء من رماد جثمان الممثلة الأمريكية الراحلة نيشيل نيكول إلى الفضاء الخارجي، وذلك بعد أشهر من وفاتها.

و«Celestis Inc» هي شركة رحلات فضائية خاصة تعمل مع وكالة ناسا، على صاروخ «فولكان سنتور» المقرر إقلاعه في وقت لاحق من هذا العام، وفقا لما نشره موقع «هوليوود ريبوتر».

الرحلة تبدأ من ولاية فلوريدا

وستبدأ الرحلة في كيب كانافيرال بولاية فلوريدا، ومن المقرر أن تتجاوز تلسكوب جيمس ويب إلى الفضاء السحيق بين الكواكب، حيث تقول الشركة إن الصاروخ سيصبح أكبر مستودع بشري دائم ورائدًا لاستكشاف الإنسان للفضاء، بعد ما يدخل إلى المدار الشمسي.

من جانبه، وقال كايل جونسون نجل «نيكولز» لوكالة «رويترز» إن الأمر بمثابة نصب تذكاري رائع وأبدى لها.

وكجزء من الرحلة، ينضم رماد نيشيل نيكولز إلى عدد من زملائها في سلسلة «Star Trek»، حيث ستضم مجموعة من القوارير تحتوي على رماد الممثل الراحل جيمس دوهان، وجين رودنبيري مخرج السلسلة التلفزيونية وزوجته ماجيل باريت رودنبيري، إضافة إلى رائد المؤثرات البصرية، دوجلاس ترمبل الذي توفي في فبراير الماضي.

ولا تعتبر تلك المرة الأولى التي يرسل فيها أجزاء من رفات أفراد من عائلة «Star Trek» إلى الفضاء، حيث تم إرسال رماد جين رودنبيري في عدد من بعثات «سيليستيس»، بما في ذلك رحلة عام 2014.

من هي نيشيل نيكولز

وتوفيت نيشيل نيكولز التي لعبت دور ضابط الاتصالات الملازم أول «نيوتا أوورا» في سلسلة «Star Trek» الأصلية لعام 1966 للمخرج جين رودنبيري، في نهاية يوليو الماضي، عن عمر يناهز 89 عامًا، واشتهرت بتجسيدها لشخصية ذات سلطة نسائية من أصل أفريقي في دور تلفزيوني كبير، والذي جاء بعد عامين فقط من إقرار قانون الحقوق المدنية لعام 1964، في الولايات المتحدة والذي يحظر التمييز على أساس العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو الأصل القومي.

وكانت تفكر «نيكولز» في ترك المسلسل بعد الموسم الأول بسبب العنصرية التي عانت منها على يد المديرين التنفيذيين للشبكة، واشتهرت بتشجيعها لمواصلة دورها من قبل زعيم الحقوق المدنية الدكتور مارتن لوثر كينج جونيور.