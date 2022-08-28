رئيس الوزراء يعود إلى القاهرة بعد مشاركته في «تيكاد 8»

عاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى القاهرة، ظهر اليوم، بعد ترؤسه وفد مصر في اجتماعات القمة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية «تيكاد 8»، نيابة عن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي عقدت في العاصمة التونسية.

كان رئيس مجلس الوزراء، ألقى كلمة، خلال الجلسة العامة الأولى بالقمة، حول الموضوعات الاقتصادية، بحضور الرئيس قيس سعيد، رئيس جمهورية تونس، وعدد من رؤساء الدول والحكومات الأفريقية.

مدبولي يعقد لقاءات على هامش القمة

كما شهدت مشاركة الدكتور مصطفى مدبولي العديد من اللقاءات التي عقدها على هامش القمة، وفي مقدمتها اجتماعه مع رئيس الوزراء الياباني، عبر تقنية «فيديو كونفرانس».

كما التقى مدبولي مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، إضافة إلى لقائه بوفد القيادات التنفيذية لشركة "تويوتا تسوشو" اليابانية.