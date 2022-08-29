استشاري يوضح أسباب الإصابة بحرقان المعدة وطرق العلاج: احذر الجرثومة

قال الدكتور هاني جبران، استشاري السمنة والباطنة والنحافة، إن حرقان المعدة يختلف أسبابه قد يكون نفسية، أو نتيجة الإصابة بجرثومة المعدة التي تؤدي إلى الكثير من الأعراض الجانبية التي تزيد من حرقان المعدة، أو وجود مشاكل بقناة المرئ.

جرثومة المعدة من أخطر الأمراض ويجب علاجها في أسرع وقت

وأضاف «هاني» في تصريحات لـ«الوطن»، أن جرثومة المعدة من أخطر الأمراض التي تصيب الإنسان وتعيش في الوسط الحمضي ويجب علاجها والمتابعة تحت إشراف طبيب مختص في الحال؛ لتلقي الجرعات العلاجية اللازمة تفادياً للإصابة بأمراض أخرى مختلفة منها الأمراض السرطانية، نتيجة استمرار البكتيريا في جسم الإنسان لفترات طويلة.

وأوضح أن وجود مشاكل بقناة المريء يسبب حموضة بالمعدة، وزيادة في الوزن، لافتاً إلى أنه قد يكون هناك مشاكل بالقلب تسبب حرقان المعدة.

إجراء التحاليل اللازمة لحرقان المعدة وعدم تناول أدوية دون إشراف طبي

ودعا إلى ضرورة الذهاب إلى طبيب مختص للاطمئنان على صحة المريض وإجراء التحاليل الطبية اللازمة خاصة «البراز»، الذي يكشف عن جرثومة المعدة، موضحاً أنه لا يجب تناول أية أدوية دون إشراف طبي لأنها تؤدي إلى تفاقم الالتهابات بالمعدة وزيادة الحرقان.

أسباب الإصابة بحرقان المعدة وطرق علاجها

وتابع: «إذا كانت المشكلة نفسية فإنها تسبب العديد من الأعراض الجانبية للمريض منها الغازات وانتفاخ المعدة، والأهم من ذلك تحديد سبب الإصابة بالمرض لتحديد الجرعات العلاجية المناسبة، وإذا كانت مشكلة في الأمعاء نتيجة زيادة الوزن فيجب في هذه الحالة ممارسة التمارين الرياضية لتقليل الوزن، وإن كانت المشكلة في طبيعة الأكل نتيجة الإكثار في تناول الطعام الذي يحتوي على البقوليات والحمضيات فيجب تحديد التغذية الصحيحة، حتى لا تسبب الإصابة بالقولون العصبي أو حرقان وانتفاخ المعدة».

وأشار إلى أنه حال كانت الإصابة بحرقان المعدة نتيجة جرثومة المعدة، فإن الأطباء أوصوا في هذه الحالة ضرورة الحصول المضادات الحيوية اللازمة، وعلاج حموضة المعدة وأدوية أخرى متخصصة تحت إشراف طبي، ويقوم المريض بعد انتهاء المدة العلاجية بإجراء التحاليل الطبية مرة أخرى والمتابعة مع الطبيب المختص.