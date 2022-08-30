«تروكولر» تطلق نسخة جديدة لهواتف iPhone.. قادرة على كشف المكالمات الاحتيالية

أعلنت شركة تروكولر، إطلاق النسخة الجديدة كليًا من تطبيق تروكولر لهواتف iPhone لكل المستخدمين حول العالم.

وبحسب بيان أصدرته الشركة، اليوم الثلاثاء، فإن مستخدمي هواتف iPhone يعانون من ضعف خدمات الكشف عن هوية المتحدث وحجب الاتصالات المزعجة التي يقدمها تطبيق تروكولر على هواتفهم، وطالبوا بحل جذري لذلك، وهو ما حفزنا على تصميم التطبيق الجديد الذي من المتوقع أن يقدم أعلى مستويات الخدمة لهم.

وبالفعل قامت تروكولر بإعادة تصميم التطبيق بصورة كاملة من البداية للنهاية، ليصبح أخف (حجم التطبيق أصبح أصغر بكثير)، وأكثر كفاءة (يعمل بسرعة حتى على النسخ القديمة من هواتف iPhone مثل 6S).

كشف الاتصالات المزعجة والاحتيالية

وأضاف البيان أنّ التطبيق الجديد لديه القدرة على كشف الاتصالات المزعجة والاحتيالية والتعرف على مكالمات الشركات غير المرغوبة، بصورة أفضل 10 مرات من النسخة السابقة.

وأضاف بيان تروكولر أن هذه الخصائص والمزايا المطورة للنسخة الجديدة من تطبيقها على هواتف iPhone، يأتي من خلال الاعتماد في تصميم هذه النسخة على البنية الهندسية الجديدة كليًا، التي تستفيد من الخصائص المتطورة لنظام iOS في تشغيل التطبيقات في الخلفية.

تحديد هوية المتحدث

وأشار إلى أن النسخة الجديدة من تطبيق تروكولر، تتميز بقدرتها الفائقة على تحديد هوية المتحدث والكشف عن الاتصالات الاحتيالية والاتصالات غير المرغوب فيها، بصورة أحدث وأدق وأكثر شمولًا منذ اللحظة الأولى لبدء الاتصال وبغض النظر عن الموقع الجغرافي لمستخدمي هواتف iPhone حول العالم.

ويجري ذلك من خلال التحديث التلقائي لبيانات المكالمات المزعجة وغير المرغوبة عند تشغيل تطبيق تروكولر في الخلفية. يتميز التطبيق أيضًا بتصميمه الجديد الذي يقدم تجربة مستخدم سلسة تتضمن بدء الخدمة للمستخدمين الجدد في أقصر وقت ممكن، وتصفح التطبيق بسرعة وسهولة خلال الاستخدام اليومي للهاتف.