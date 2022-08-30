الحكومة تنفي تجريف حديقة أنطونيادس بالإسكندرية: لا مساس بمحتوياتها النادرة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، منذ قليل، ما تردد على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول تجريف حديقة أنطونيادس بالإسكندرية وقطع الأشجار النادرة بها.

«إعلامي الوزراء»: لا صحة لتجريف حديثة أنطونيادس أو قطع أشجارها النادرة

ونقل «إعلامي الوزراء»، عن محافظة الإسكندرية، قولها إنه لا صحة لتجريف حديقة أنطونيادس بالإسكندرية أو قطع الأشجار النادرة بها، مُوضحةً أن حديقة أنطونيادس تعد أحد أهم الحدائق التراثية القديمة بالإسكندرية التي لا يمكن المساس بها.

محافظة الإسكندرية: إعادة الحديقة لرونقها وطابعها التراثي بخطة تطوير

وذكرت المحافظة، بحسب بيان صادر عن «إعلامي الوزراء»، قبل قليل، إنه يتم تنفيذ خطة شاملة لتطوير الحديقة ورفع كفاءة جميع خدماتها، مع الحفاظ على كافة محتوياتها من التماثيل والنباتات والأشجار النادرة الموجودة بها، وذلك بهدف إعادتها لرونقها وطابعها التراثي التي كانت عليه، لتصبح بذلك مركزًا ترفيهيًا حضاريًا اجتماعيًا بالمحافظة.

وناشد «إعلامي الوزراء»، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.

وعدد «المركز»، وسائله للتواصل مع المواطنين، والإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).