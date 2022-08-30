مركز العزيمة لعلاج الإدمان بمطروح يحتفل بدفعة جديدة من المتعافين

نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، حفل لتكريم دفعة جديدة من المتعافين بمركز العزيمة التابع للصندوق بمحافظة‪ ‬مطروح، في حضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

تلقى خدمات العلاج بالمجان

وشهد الحفل تكريم 100 متعافى جديد من الإدمان بمركز العزيمة بعد تلقيهم كافة الخدمات العلاجية بالمركز مجانا ووفقا للمعايير الدولية، ليؤكد الصندوق فى بيان صادر عنه، أن أكثر من 35% منهم من منطقة بشاير الخير، إحدى المناطق المطورة بمحافظة الإسكندرية نتيجة جهود الصندوق فى المناطق المطورة «بديلة العشوائيات».

زيارات منزلية لتوعية الأسر بأضرار المخدرات

وأوضح أنه يتم تنفيذ برامج توعوية وزيارات منزلية لتوعية الأسر بأضرار المخدرات وآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي وكيفية التواصل مع الخط الساخن لعلاج الإدمان «16023» من خلال مراكز العزيمة التابعة للصندوق أو الجهات الشريكة والبالغ عددها 28 مركزًا علاجيًا في 17 محافظة حتى الآن.

خدمات للمتعافين من الإدمان

ووجهت وزارة التضامن الاجتماعي، بتوفير كافة الخدمات للمتعافين من الإدمان التي تساعدهم على إعادة الدمج المجتمعي، مؤكدة أنه عقب انتهاء البرنامج العلاجي، يتم إعداد خطة خروج المتعافين تتمثل في الارشاد الأسري ومهارات التعامل مع الضغوط عالية الخطورة كذلك العمل أيضا عَلى التمكين الاقتصادي من خلال تدريب المتعافين عَلى حرف يحتاجها سوق العمل.

قروض لتمويل مشروعات المتعافين

وأشارت إلى أنه تم توفير قروض لتمويل مشروعات المتعافين ضمن مبادرة «بداية جديدة»، بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي في إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج للحد من الانتكاسة.

وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، على دعم مركز العزيمة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بمطروح لمًا يقدمه من خدمات علاجية مجانا وبأعلى معايير الجودة لمرضى الإدمان من أبناء محافظة مطروح والمحافظات المجاورة فضلا عن إعادة دمج المتعافين في المجتمع والارتقاء بجودة حياتهم، كما وجه المحافظ بزيارات ميدانية لطلاب المدارس وجامعة مطروح إلى مركز العزيمة التابع للصندوق كمنارة للتوعية بأضرار الإدمان من أجل بث الرسائل التوعوية للشباب لحمايتهم من الوقوع في براثن الإدمان.

وأوضح الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن البرنامج التأهيلي بمركز العزيمة يعتمد على الدمج بين مجموعة برامج تأهيلية تتمثل في التأهيل النفسي والعلاج المعرفي السلوكي وبرنامج مهارات منع الانتكاسة كذلك التأهيل المهني «العلاج بالعمل»، والتأهيل البدني «العلاج بالرياضة»، بجانب الأنشطة الترفيهية بشكل يومي.

توفير فصول محو الأمية للمتعافين من تعاطي المواد المخدرة

وأوضح أنه تم توفير فصول محو الأمية للمتعافين من تعاطي المواد المخدرة وقاعات كمبيوتر للحاصلين على مؤهلات تعليمية مختلفة وذلك فى إطار الحرص على تقديم خدمات بعد العلاج المجاني والدمج المجتمعي للمتعافين لافتا إلى أن مركز العزيمة وفر 150 فرصة عمل لأبناء محافظة مطروح، كما قدم المركز الخدمات العلاجية لما يقرب من 5 آلاف مريض إدمان على مدار عامين من أبناء محافظات مطروح والإسكندرية والبحيرة.