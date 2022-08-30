محمد شعير: نجيب محفوظ كتب أول سيرة ذاتية وهو في عمر الـ19 عاما

قال محمد شعير مدير تحرير صحيفة أخبار الأدب، إن الكاتب جمال الغيطاني، كان رئيسا لتحرير المجلة، واقترح يوما أن أذهب معه لنجيب محفوظ، وأجري حوارا، ليفتح الطريق أمام الجيل الجديد للتواصل مع العظماء من الأساتذة.

جلسات نجيب محفوظ وأصدقائه

وأوضح «شعير» في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc» مع الإعلامي رامي رضوان، المذاع على فضائية «dmc» أن نجيب محفوظ كان يلتق أصدقائه كل يوم في مكان مختلف، وكان يخرج كل يوم عدا السبت، ويخصص جلسات لأصدقائه المقربين، وكل منهم كان له اتجاها مختلفا، «يوم مع ليبراليين ويوم مع ناصريين ويوم مع نقاد وصحفيين، وكان يتلقى وجهات النظر المتعددة ويبنى عليها وجهة نظره».

9 سنوات في الجمالية عاشها نجيب محفوظ

تابع محمد شعير: «دايما كان بيسأل أيه اللى بيحصل في البلد، لأنه كان كبر في السن، ومش قادر يتابع الجرائد والنشرات بشكل دائم»، مضيفا أن نجيب محفوظ ظل لـ9 سنوات في الجمالية، قبل الانتقال إلى العباسية، وكتب سيرة لطفولته تحت اسم «الأعوام»، وهو في عمر الـ19 عاما، بشكل سابق لأوانه، وكان هناك اهتماما من المثقفين وقتها بالبحث عن الذات، في ظل الاحتلال الانجليزي، وتناول خلالها تفاصيل طفولته ووصفها بأدق شكل ممكن.

نجيب محفوظ أحدث طفرة في الكتابة

أكد محمد شعير، أن نجيب محفوظ أحدث طفرة في الكتابة، واستفاد من طفولته في جميع أعمالة الفنية، وكانت طفولته جزءا مهما من تشكيل وجدانه الفني والإبداعي، وقلده العديد من الكتاب والمؤلفين بعد ذلك.