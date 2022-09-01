سعر الدينار الكويتي في التعاملات الصباحية للبنوك المصرية اليوم

مع بداية التعاملات الصباحية في البنوك المصرية اليوم، يراقب العملاء أسعار العملات الأجنبية، ومن بين العملات التي يحرص العملاء على مراقبة تحركاتها الدينار الكويتي.

سعر الدينار الكويتي في البنوك

ورصدت «الوطن» سعر الدينار الكويتي في التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري اليوم الخميس، وفقًا للمواقع الخاصة بالبنوك، وجاءت كالتالي:

- البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي ضمن معاملات البنك الأهلي المصري سعر 60.07 جنيه للشراء، و62.46 جنيه للبيع.

- بنك مصر

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك مصر اليوم، 60.10 جنيه للشراء مقابل 62.46 جنيه للبيع.

- بنك الإسكندرية

وصل سعر الدينار الكويتي إلى 58.50 جنيه للشراء و62.53 جنيه للبيع.

أسعار العملة الكويتية في البنوك المصرية

- البنك التجاري الدولي

يسجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي «cib» مصر، 60.55 جنيه للشراء مقابل 62.56 جنيه للبيع.

- المصرف المتحد

سجّل سعر الدينار الكويتي داخل بنك المصرف المتحد 58.18 جنيه للشراء و62.53 جنيه للبيع.

- بنك التعمير والإسكان

سجّل سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان اليوم 59.85 جنيه للشراء مقابل 62.54 جنيه للبيع.

- كريدي أجريكول

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول 59.41 جنيه للشراء مقابل 64.86 جنيه للبيع.

-البنك المركزي المصري

وفيما يخص سعر الدينار الكويتي داخل البنك المركزي المصري اليوم، سجّل 62.16 جنيه للشراء مقابل 62.50 جنيه للبيع.