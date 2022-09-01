رئيس التحرير

أحمد الخطيب

كيفية استرجاع رسائل «واتساب» المحذوفة من Android و iOS

كتب:

مارينا رؤوف
07:21 م | الخميس 01 سبتمبر 2022
واتساب

واتساب

يواجه الكثير من مستخدمي تطبيق «واتساب» مشكلة عند حذف رسائل الدردشة عن طريق الخطأ، إذ يختلط الأمر عليهم بين الحذف والأرشفة، رغم وجود طرق معروفة لاستعادة الرسائل من التطبيق المملوك لـFacebook. 

استعادة الرسائل المحذوفة

وبشأن ذلك، ذكر موقع إكسبريس أن هناك طرق لاسترداد الرسائل المحذوفة من «واتساب»، ولكن هذا يحتاج إلى تمكين خاصية Chat Backup في الإعدادات.

وتسهل هذه النسخ الاحتياطية التلقائية اليومية استعادة الرسائل بعد الحذف بوقت قصير، كما أنها تتيح العودة إلى الوراء في الوقت المناسب لاستعادة رسائل WhatsApp المحذوفة منذ أقل من سبعة أيام على حساب فقدان رسائل الدردشة الأخيرة.

كيفية استرداد رسائل WhatsApp المحذوفة

كل ما عليك سوى إلغاء تثبيت WhatsApp وإعادة تثبيته، وعند إعادة تثبيت التطبيق، سيُطلب منك استعادة محفوظات الرسائل من ملف النسخ الاحتياطي:

- استعيد كل شيء من أحدث نسخة احتياطية.

- تعمل طريقة استرداد رسائل WhatsApp المحذوفة على كل من Android و iOS ولكن يجب أن تكون ضمن تردد النسخ الاحتياطي التلقائي المحدد.

- ولذلك إذا جرى ضبط تردد النسخ الاحتياطي التلقائي على يوميًا، فيمكنك بسهولة استعادة أي محادثات محذوفة قبل حدوث النسخ الاحتياطي التالي.

 

اقرأ المزيد:

واتساب يعمل على طرح ميزة جديدة لمستخدميه.. «هتقدر تبعت رسالة لنفسك»

«مارك» يعلن أول تجربة تسوق أونلاين على واتساب.. ميزة جديدة للمستخدمين

تحديث «واتساب» الجديد يقدم ميزة مذهلة لمستخدميه.. «هيحل مشكلة صور GIF»

تحديث واتساب الجديد يوفر ميزة لمستخدميه: «هتنقل رسائلك من هاتف لآخر»

واتساب يستعد لطرح ميزة جديدة لمستخدميه حول العالم.. «تتعلق بالكاميرا»

تحديث جديد من «واتساب».. رسائلك في المجموعات ستختفي دون علمك
مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.