كيفية استرجاع رسائل «واتساب» المحذوفة من Android و iOS

يواجه الكثير من مستخدمي تطبيق «واتساب» مشكلة عند حذف رسائل الدردشة عن طريق الخطأ، إذ يختلط الأمر عليهم بين الحذف والأرشفة، رغم وجود طرق معروفة لاستعادة الرسائل من التطبيق المملوك لـFacebook.

استعادة الرسائل المحذوفة

وبشأن ذلك، ذكر موقع إكسبريس أن هناك طرق لاسترداد الرسائل المحذوفة من «واتساب»، ولكن هذا يحتاج إلى تمكين خاصية Chat Backup في الإعدادات.

وتسهل هذه النسخ الاحتياطية التلقائية اليومية استعادة الرسائل بعد الحذف بوقت قصير، كما أنها تتيح العودة إلى الوراء في الوقت المناسب لاستعادة رسائل WhatsApp المحذوفة منذ أقل من سبعة أيام على حساب فقدان رسائل الدردشة الأخيرة.

كيفية استرداد رسائل WhatsApp المحذوفة

كل ما عليك سوى إلغاء تثبيت WhatsApp وإعادة تثبيته، وعند إعادة تثبيت التطبيق، سيُطلب منك استعادة محفوظات الرسائل من ملف النسخ الاحتياطي:

- استعيد كل شيء من أحدث نسخة احتياطية.

- تعمل طريقة استرداد رسائل WhatsApp المحذوفة على كل من Android و iOS ولكن يجب أن تكون ضمن تردد النسخ الاحتياطي التلقائي المحدد.

- ولذلك إذا جرى ضبط تردد النسخ الاحتياطي التلقائي على يوميًا، فيمكنك بسهولة استعادة أي محادثات محذوفة قبل حدوث النسخ الاحتياطي التالي.