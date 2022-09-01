رئيس الوزراء يفتتح وحدتي قسطرة القلب والرنين بمستشفى العلمين

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، وحدتي الرنين المغناطيسي، وقسطرة القلب بمستشفى العلمين المركزي، في نطاق محافظة مطروح، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وعدد من قيادات الوزارة.

يأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة، بتزويد مستشفى العلمين النموذجي بكل الأقسام والتخصصات، وفي إطار خطط التطوير الطبي في جميع أنحاء الجمهورية.

واستمع رئيس الوزراء، إلى شرح حول أعمال تنفيذ الرنين المغناطيسي، وقسطرة القلب.