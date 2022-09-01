رئيس الوزراء يفتتح مجمع خدمات «تحيا مصر» في سيدي عبدالرحمن

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، مجمع خدمات «تحيا مصر»، بمنطقة سيدى عبدالرحمن في نطاق محافظة مطروح، الذي يعتبر مشروع تطوير وتنمية نموذجيًا، يضم مجمعًا لكل الخدمات الحكومية، ومجمعًا رياضيًا، ومجمعًا اجتماعيًا تنمويًا.

جاء ذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية لصندوق «تحيا مصر» مع إحدى شركات القطاع الخاص، لتنفيذ مشروعات تنموية في قرى مصر، وذلك لتحسين جودة الحياة في المناطق الأكثر احتياجا، وتوفير حياة كريمة للأسر الأولى بالرعاية.