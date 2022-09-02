انطلاق اختبارات «كابيتانو مصر» لاكتشاف المواهب الكروية في المنصورة

بدأت فعاليات مسابقة «كابيتانو مصر»، التي أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، كأكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر، ورصدت قناة «ON» انطلاق اختبارات المشروع لاكتشاف المواهب الكروية في المنصورة.

قال فتحي الزهيري، رئيس قطاع الناشئين في نادي المنصورة، إن «كابيتانو مصر»، صورة مبشرة لمستقبل الكرة في مصر ومستوى الاحتراف بمعناه الحقيقي خاصة باختيار السن المناسب.

اختيار حارس المرمى يكون بناء على أمرين

وقال مدحت كامل، مدرب حراس مرمى نادي المنصورة، إن اختيار حارس المرمى يكون بناء على أمرين، الناحية الفنية والناحية الجسمانية، وفي حال كان المتقدم فنيًا لديه الأداء الجيد وجسمانيًا ليس على القدر المطلوب، يتم التركيز عليه لأن الناحية الجسمانية تتغير بتغير السن لتصبح في النهاية الحصيلة أن هناك حارس مرمى جيد ومميز.

يعد برنامج «كابيتانو مصر» من البرامج الكبيرة في اكتشاف المواهب ولكن في كرة القدم، والتقديم للبرنامج متاحًا بداية من مواليد 2008، ويجب أن يكون المتقدم لا يلعب في أي نادٍ أو هيئة رياضية، حيث يتم التسجيل من خلال رابط معين يمكن لأي شخص الدخول عليه.

وبدأت الاختبارات من محافظة الإسماعيلية بمركز شباب الشيخ زايد يومي 28 و29 أغسطس، وفي الدقهلية كانت في استاد المنصورة يوم 1 سبتمبر، وفي أسيوط باستاد جامعة أسيوط يوم 4 سبتمبر، وفي الإسكندرية على استاد المحافظة يومي 11 و12 سبتمبر، وفي الغربية يوم 14 سبتمبر، أما في القاهرة فستكون في مركز شباب الجزيرة يومي 18 و19 سبتمبر والشرقية بمركز شباب أبو حماد يوم 21 سبتمبر.

ويجب أن يكون المشترك من مواليد 2008 ويتم الحضور بشهادة الميلاد مع التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني عن طريق استمارة المشاركة على الرابط التالي.

أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر

وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إطلاق أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر، ضمن خطتها للارتقاء بالكرة المصرية واستغلال المواهب، تحت عنوان «كابيتانو مصر»، على أن تكون المسابقة في كل أرجاء مصر، لمنح الفرصة للموهوبين في كل المحافظات.