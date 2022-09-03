إنشاء أول نادي للفروسية في مطروح لنقل الموروث الشعبي للأجيال الجديدة

أعلن رزق عبيد المعبدي رئيس رابطة فرسان مطروح، في تصريح خاص لـ«الوطن»، عن أول نادي للفروسية في محافظة مطروح، للاهتمام بالخيول ورياضة الفروسية وإحياء التراث البدوى الأصيل، بعد تخصيص مكانًا للنادي وموافقة محافظ مطروح، اللواء خالد شعيب، على الأرض، ودعمه لفرسان مطروح، للاهتمام بتراث البادية، ونقله العادات والتقاليد والموروث الشعبي في مطروح من الجيل القديم، إلى الأجيال الجديدة.

وقال أحمد شامخ الحفيان، من كبار مربي الخيول العربية والمشرف على مهرجان الفروسية بمطروح لـ«الوطن»، إن المهرجان الأول نجح في تجميع 30 فارسًا بالزي البدوي لفرسان الصحراء، في منطقة الخروبة واستمر علي مدار يوم واحد، والهدف منه إحياء التراث العربي الأصيل، وتعليم الأجيال المقبلة أخلاق الفرسان، المتمثلة في الاحترام والشهامة والرجولة والشجاعة والقوة، التي تتسم بها قبائل مطروح، والحفاظ علي الموروثات الثقافية لأبناء البادية، خاصة أن المهرجان شهد حضورًا شعبيًا كبيرًا من أهالي مطروح، نظرًا لحبهم للخيول بجميع أنواعها، سواء الخيول العربية، المغربية والليبية، وغيرها من الأنواع المختلفة.

مسابقات مهرجان الفروسية

فيما أوضح شريف العشيبي رئيس جمعية أبناء القبائل بـ محافظة مطروح ومنسق المهرجان لـ«الوطن»، أنه جرى تنظيم العديد من المسابقات للفرسان، منها سباقات سرعة، وعروض لكل فارس بالحصان، وسط متابعة من الحاضرين وتفاعلًا منهم مع السباقات: «سنتوسع خلال الفترة المقبلة في إقامة مهرجانات الفروسية تحت محافظ مطروح».

أول نادي للفروسية

وأضاف «العشيبي» أن المحافظ خصص أرضًا في منطقة وادي ماجد غرب مطروح، لإنشاء نادي الفروسية: «نتمنى إنهاء الإجراءات لإشهار النادي رسمياً، ليتجمع به جميع الفرسان على مستوى المحافظة، ونمارس به رياضة الفروسية ونشارك في المسابقات الرسمية للاتحاد المصري للفروسية».