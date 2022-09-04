تحقق من Chrome الخاص بك.. 5 ملحقات ضارة تتجسس عليك وتراقب بياناتك

قد يتعرض أكثر من مليون من مستخدمي Google Chrome للتجسس على سجل التصفح الخاص بهم من قبل المتسللين، وفقًا لما أعلنه فريق الأمان في McAfee الذي قال إنهم اكتشفوا خمس ملحقات بمتصفح Chrome ضارة تراقب بنشاط بيانات موقع الويب في محاولة لكسب المال لمجرمي الإنترنت عديمي الضمير.

تثبيت برامج التجسس السرية التي يمكن استخدامها

وقال موقع «إكسبريس»، إن بعض الامتدادات قادرة على تثبيت برامج التجسس السرية التي يمكن استخدامها بعد ذلك لمعرفة المواقع التي يتم عرضها بالضبط على جهاز الكمبيوتر، والهدف الوحيد من هذا الاختراق هو التتبع عندما يزور المستخدم موقعًا يقدم معاملات التجارة الإلكترونية، ثم يضيف المتسللون رمزًا لإظهار أن موقع الويب الخاص بهم قد دفع المستخدم إلى صفحة التسوق.

ويدفع معظم بائعي التجزئة عبر الإنترنت للناشرين رسومًا بسيطة إذا تم توجيه القراء إلى صفحة تسوق معينة وانتهى بهم الأمر بشراء منتج، ولجعل الأمور أسوأ، يقول الخبير التقني McAfee أنه يبدو أن الإضافات تعمل على النحو الموعود، مما يعني أن أولئك الذين قاموا بتنزيلها لن يعتقدوا أن هناك شيئًا خاطئًا.

تنصح «McAfee» العملاء بتوخي الحذر عند تثبيت ملحقات «Chrome» والانتباه إلى الأذونات التي يطلبونها، حيث سيظهر Chrome الأذونات قبل تثبيت الامتداد، ويجب على العملاء اتخاذ خطوات إضافية للتحقق من الأصالة إذا كان الامتداد يطلب أذونات تمكنه من العمل على كل موقع ويب يزورونه.

طريقة إزالة تثبيت الامتداد من على Chrome

إذا كنت تعتقد أنك قمت بتنزيل أحد هذه الملحقات، فيجب عليك إزالته من خلال إلغاء تثبيت هذه التنزيلات من خلال:

• على يمين شريط العنوان، ابحث عن رمز الامتداد، وانقر على زر الماوس الأيمن فوق الرمز وحدد إزالة من Chrome.

إذا كنت لا ترى رمز الامتداد:

• على جهاز الكمبيوتر الخاص بك افتح Chrome.

• في أعلى اليسار انقر على المزيد ثم المزيد من الأدوات ثم الامتدادات.

• في الامتداد الذي تريد إزالته، انقر فوق إزالة.

• قم بالتأكيد عن طريق النقر فوق إزالة.