حبس 3 أشخاص لقيامهم بالتنمر على شاب من ذوي الهمم في الشرقية

قررت نيابة منيا القمح بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، حبس 3 أشخاص لقيامهم بالتنمر على شاب من ذوي الهمم، عن طريق تصويره بمقطع فيديو ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

3 أشخاص يتنمرون على شاب من ذوي الهمم

كان مدير أمن الشرقية اللواء محمد صلاح، تلقى إخطارا من الرائد أحمد الخولي رئيس مباحث منيا القمح يفيد بورود بلاغ من إحدى السيدات مقيمة بدائرة المركز وبصحبتها شقيقها من ذوي الهمم، بقيام 3 أشخاص بالتنمر على شقيقها والسخرية منه.

بالفحص تبين قيام 3 أشخاص بتصوير شاب من ذوي الهمم في منيا القمح في مقطع فيديو ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي بغرض التنمر والسخرية منه.

وألقت الأجهزة الأمنية بمنيا القمح في وقت سابق القبض على الثلاثة أشخاص، الاجتماعي، بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد المزاح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

العقوبة المتوقعة على المتهمين

ومن جانبه، قال مجدي الغمري المحامي بالاستئناف أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، طبقا للقانون 189لسنة 2020، وهو القانون الذي أضاف بعض التعديلات على قانون العقوبات بشأن استحداث عقوبة لجريمة التنمر.