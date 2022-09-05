السجن 15 عاما للمتهم بقتل شاب خلال مشاجرة في المحلة الكبرى

أصدرت محكمة جنايات المحلة، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار السيد شكر، حكما بالسجن 15 عاما على المتهم بقتل شاب مقيم في قرية الهياتم مركز المحلة الكبرى، في القضية رقم 587 لسنة 2022 كلي شرق طنطا.

تفريغ قرص مدمج

وجاء قرار محكمة جنايات المحلة بمعاقبة المتهم بقتل شاب بـ3 طعنات في قرية الهياتم بدائرة مركز المحلة، بالسجن 15 عاما، بعدما قررت هيئة المحكمة، في وقت سابق، تأجيل القضية إلى جلسة اليوم، لسماع المرافعات بعد أن أحضر دفاع المتهم قرصا مدمجا، تم تفريغه من جهاز DVR بمعرفة المساعدات الفنية والمتضمنة بيانا شاملا للواقعة من بدايتها إلى نهايتها للوقوف على حقيقه الواقعة.

تعود أحداث الواقعة بعد تلقي مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة المحلة الكبرى، يفيد بورود بلاغ بمقتل شخص على يد آخر بقرية الهياتم بدائرة المركز، بعدة طعنات متفرقة في الجسد، فارق على أثرها الحياة.

وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية إلى محل الواقعة، وتبين مصرع شخص يدعى «إبراهيم» في العقد الثالث من العمر، بعدة طعنات نافذة في الظهر والبطن، بسبب خلافات سابقة بين أهل الجاني والمجني عليه.

إحالة القضية للمحكمة

وتم ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان مركز شرطة المحلة الكبرى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، وقررت ندب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية ومعرفة سبب الوفاة، وبعد استيفاء التحقيقات قررت إحالة القضية إلى المحكمة المختصة، والتي أصدرت حكمها المتقدم.