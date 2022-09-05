قانوني: الحبس والغرامة عقوبة خيانة الأمانة بتهمة التزوير

وضع قانون العقوبات أحكاما صارمة لشتى الجرائم التي تحدث عن عمد أو عن غير عمد، ولمن ارتكب فعلا مخالفا للقوانين التي تضمن سير النظام في البلاد.

خيانة الأمانة لها عقوبة في القانون

وتعد «خيانة الأمانة» من الجرائم التي تصل عقوبتها للحبس والغرامة، بحسب محمد عبد المجيد، الخبير القانوني، موضحا أن هناك بعض الحالات التي يكتب فيها الشخص "ورق على بياض"، أي تكون الورقة خالية تماما إلا من إمضاء الشخص أو الختم الخاص به، ويقوم بتسليمها لشخص يثق به لأغراض معينة، ولكن ما يحدث هو أن يخون ذلك الشخص الأمانة ويستغل هذه الورقة.

طرق استغلال الورقة البيضاء

وقال إن من طرق استغلال الورقة البيضاء أن يقوم الشخص المؤتمن بكتابة سند دين أو سند مخالصة، أو غيرها من السندات والتمسكات التي توقع ضررا على صاحب الإمضاء، ولكن قانون العقوبات المصري عالج هذه القضية بأن وضع عقوبات تصل للحبس في حالة خيانة الأمانة.

الحبس والغرامة عقوبة خيانة الأمانة

وأكد أن المادة (340) من قانون العقوبات نصت على أن يعاقب كل من ائتمن على ورقة ممضاة أو مختومة على بياض فخان الأمانة، وقام بالكتابة في البياض الذي فوق الختم أو الإمضاء سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات والتمسكات التي يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الإمضاء أو الأختام، بعقوبة الحبس، ويمكن أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا.

وأشار إلى أن القانون حدد أنه في حالة قيام الشخص بالحصول على الورقة البيضاء بطريقة غير مشروعة، فإنه يعد مزورا وفقا للقانون، وتجرى معاقبته بتهمة التزوير.