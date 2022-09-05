انطلاق مهرجان حكاوي الدولي لفنون الطفل 6 أكتوبر المقبل

تنطلق فعاليات مهرجان حكاوي الدولي لفنون الطفل في نسخته الثانية عشرة، مساء الخميس 6 أكتوبر المقبل وحتى منتصف الشهر نفسه.

ويحتفل المهرجان هذا العام بمرور 12 سنة على تأسيسه في مصر، باعتباره أول مهرجان دولي مخصص للعروض العالمية الموجهة للأطفال، من تنظيم مركز أفكا للفنون، ويشهد في هذه الدورة مشاركة دولية لثلاثة دول، وهي فرنسا وإنجلترا وألمانيا بالإضافة لمصر.

عروض مهرجان حكاوي

ويقدم مهرجان حكاوي أكثر من 10 عروض مختلفة بين الموسيقى وفنون المسرح والأداء البصري والاستعراض والحكي والعروض التفاعلية مع الأطفال، في ثلاثة أماكن مختلفة بالقاهرة، بين المقر الرئيسي للمهرجان في مركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية في وسط البلد، ومسرح الهناجر في دار الأوبرا المصرية وصولا لقصر الأمير طاز في القاهرة التاريخية.

ويقام المهرجان في القاهرة 6 أكتوبر المقبل في مركز التحرير الثقاقي، ويستمر حتى 15 أكتوبر، بمشاركة مميزة لعرض سيركلز التفاعلي بالرمال من ألمانيا، وعرض فاميلي بورتريه من المملكة المتحدة وعرض إي جلو البصري من فرنسا.

كما يشهد مهرجان حكاوي مشاركة مصرية مميزة هذا العام، بعرض موسيقي تقدمه مدرسة الدرب الأحمر، بالإضافة إلى عرض حكايات لافونتين بالعربي، عرض حكي للأطفال، بجانب عرض مسرح الظل الاستثنائي والتفاعلي «زكي»، وعرض «على الهوا» البصري، وعرض الحكي البصري «ظل الحيطة» الذي تقدمه شيرين الأنصاري.

الهدف وراء مهرجان حكاوي

ومن جانبه، قال محمد الغاوي، المدير الفني ومؤسس المهرجان في بيان، إن حكاوي هذا العام تهدف إلى توسيع مدارك الأطفال لاستكشاف الأماكن والطبيعة والبشر من حولهم عبر عروض بصرية وتفاعلية ممتعة بمشاركة عائلية، موضحا أن حكاوي هو المهرجان الدولي الوحيد في مصر الذي يقدم عروضا عالمية احترافية مخصصة للأطفال، بجانب الورش التعليمية والندوات العائلية وأفلام السينما.