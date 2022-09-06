برلمانيون: منتدى التمويل الإنمائي فرصة لتعزيز علاقات مصر الخارجية

تستضيف مصر، غدا الأربعاء، النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، المقرر انعقاده تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعاصمة الإدارية، حيث يشهد مناقشة 20 فعالية تتنوع ما بين جلسات نقاشية وموائد مستديرة وورش عمل، بالتعاون مع شركاء التنمية والمؤسسات الدولية، وذلك في إطار دعم وتحفيز الخطط الاستراتيجية لدول أفريقيا في مجال التحول الأخضر ودفع العمل المناخي.

كما تعقد لأول مرة في النسخة الثانية من المنتدى ثلاثة ورش عمل تدريبة، بهدف تبادل الخبرات والتجارب ومناقشة السياسات، وذلك بحضور وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جون كيري وعدد من البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية.

خطوة إيجابية

ومن جانبه، أشاد النائب عفت السادات رئيس لجنة الشؤن الخارجية بمجلس الشيوخ بعقد مصر للمنتدى، معتبرا ذلك خطوة إيجابية لعودة مصر لوضعها الطبيعي في قيادة أفريقيا، كما أكد على أهمية المنتدى باعتباره فرصة لتعزيز علاقات مصر الخارجية مع دول القارة في كل المجالات التي تتعلق بالمناخ والتحول الأخضر.

وعن حضور وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جون كيري للمنتدى، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ، إن حضور وزير الخارجية الأمريكي السابق يؤكد مدى أهمية المنتدى للعالم كما يوحي بأهمية مصر لدى العالم.

شهادة دولية

ومن جانبه، أشاد النائب طارق الخولي عضو لجنة الشؤن الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن عقد المنتدى خطوة مهمة للغاية، خاصة خلال التوقيت الحالي الذي يأتي تزامنا مع اقتراب موعد قمة المناخ المقرر عقدها خلال شهر نوفمبر المقبل، مؤكدا ضرورة التحول للاقتصاد الأخضر لكل الدول الأفريقية وتعزيز التعهدات المناخية.

وثمّن «الخولي» حضور وزير الخارجية الأمريكي الأسبق للمنتدى، معتبرا ذلك شهادة كبيرة على أهمية المنتدى لكل دول العالم.