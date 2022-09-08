القانون يحدد ضوابط البناء على الشواطئ المائية.. تعرف عليها

تبذل الدولة المصرية جهودا كبيرة في سبيل حماية البيئة وخصوصا الساحلية؛ إذ تعمل على تحديد المشكلات التي تهددها، عن طريق عدة إجراءات، منها رصد نوعية المياه في البحر الأبيض المتوسط بـ41 موقع على طول الساحل، و40 موقعا على طول الساحل المصري للبحر الأحمر، وخليجى السويس والعقبة، وغيرها من الإجراءات.

منع البناء على الشواطئ

وفي سبيل حماية الشواطئ المصرية، منع القانون البناء على بعض الأماكن بالشواطئ البحرية، وإقامة المنشآت عليها، إلا بالحصول على تصريح.

وحظر قانون الموارد المائية والرى الجديد، إقامة أي منشآة أو أعمال على الشواطئ البحرية، إلا بعدد من الضوابط، أبرزها أن تبنى المنشأة على مسافة 200 متر من خط الشاطئ إلى داخل اليابسة، ولا يحدث ذلك إلا بعد موافقة الوزارة.

نص المادة

ويتم تحديد خط حظر نهائي من خلال دارسة، وعلى المنشآت الالتزام به وعدم تخطيه، وجاء في نص المادة 87 من قانون الموارد المائية والري: «لا يجوز إقامة منشآت ذات صفة خاصة أو منشآت للنفع العام داخل منطقة الحظر المشار إليها بالمادتين (87، 88) من هذا القانون، إلا في حالات الضرورة التي تقتضي ذلك، وبشرط الحصول مسبقًا على موافقة الوزارة ووزارة البيئة، بعد اعتماد اللجنة العليا من الوزير، على أن تتضمن الموافقة تحديد أعمال الحماية اللازمة لها، بناءً على الدراسات المتخصصة في هذا الشأن، من جهة استشارية توافق عليها الوزارة»