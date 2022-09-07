الصحة: عزل أول حالة إصابة بجدري القرود.. مصري حاصل على إقامة بدولة أوروبية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ثبوت إيجابية مواطن مصري للإصابة بفيروس جدري القرود، إذ جرى اكتشاف إصابته، من خلال إجراءات الترصد الوبائي التي تجريها الوزارة، وجرى عزله في مستشفى مخصص للعزل، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للوضع الوبائي.

وأوضحت الوزارة، أن المريض يبلغ من العمر 42 عاما، من الحاصلين على الإقامة بإحدى الدول الأوروبية، والمترددين عليها، مؤكدة أن المريض حالته العامة مستقرة، وجرى اتخاذ جميع الإجراءات الصحية والوقائية مع مخالطيه، وفقا لبروتوكولات العلاج، والمتابعة التي أقرتها منظمة الصحة العالمية.