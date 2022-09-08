«عبدالرحمن» ينقذ كلبا ضالا في المنوفية: «كان بيتألم من الجروح»

«ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء»، شعار اتخذه «عبد الرحمن» لمعالجة كلب ضال مصاب بجروح وكدمات متفرقة في جسمه، حيث وجده يعاني في الشارع الذي يسكن به وقرر علاجه والذهاب به إلى وحدة بيطرية، وتم علاج الكلب من خلال تطهير الجروح وحقنه بمضاد حيوي وأدوية طبية أخرى، وخياطة الجروح في جسمه.

تفاصيل إنقاذ كلب ضال في المنوفية

وقال عبدالرحمن أحمد 27 عاما، المقيم بمدينة منوف بمحافظة المنوفية، إنه لم يتردد في إنقاذ الكلب عندما شاهده يعاني بشدة أمام المارة، دون تدخل أحد، حيث حاول تأجير عربة أو تروسيكل لنقله إلى مركز بيطري ولكن لم يوافق أحد نظرا لمرض الكلب وخوفا من العدوى.

ونشر «عبدالرحمن» على منصات التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يقول: «محتاج متطوع من منوف معاه تروسيكل أو أي مواصلة نساعد بيها كلب مصاب في الشارع وعنده مشكلة في رجله ونتحرك بيه على أي وحدة بيطرية ولكم جزيل الشكر»، وبعد انتظار لساعات وجد «عبد الرحمن» تروسيكل لنقله إلى الوحدة البيطرية.

الأهالي يتبرعون بأدوات طبية لإنقاذ الكلب

وأكد ابن المنوفية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه منذ إعلان ذهابه إلى الوحدة البيطرية لعلاج الكلب تبرع بعض الناس له بمستلزمات طبية خاصة بالحماية من العدوى، وكذا عندما ذهب إلى الوحدة البيطرية لم تأخذ الدكتورة البيطرية منه ثمن الكشف مكتفية بأخذ ثمن العلاج فقط.

«عبد الرحمن»: ربنا سخرني عشان أساعد الكلب

وأضاف «عبدالرحمن» إنه سوف يرعى الكلب خلال اليومين المقبلين خاصة بعد إجراء خياطة جرح له، مشيرا إلى أنه يفعل ذلك تطوعا لله قائلا: «أنا ربنا سخرني عشان أساعد الكلب ده وأعالجه من الألم اللي كان فيه وبدعو أي إنسان قابله حيوان يتألم أن يساعده وأن يحتسب هذا العمل خالصا لوجه الله تعالى».