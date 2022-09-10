«الطريقة الشاذلية» تؤجل عيد السياحة في سيوة إلى العام المقبل

أعلنت الطريقة الشاذلية المدنية في سيوة بمحافظة مطروح، عن تأجيل عيد السياحة والذي ينعقد سنويا في شهر أكتوبر المقبل إلى العام المقبل، لارتفاع التكلفة.

أسباب تأجيل عيد السياحة في سيوة

وقال عبدالرحمن الدميري، شيخ الطريقة الشاذلية المدنية في سيوة، المنظمة لعيد السياحة لـ«الوطن»، إن تأجيل عيد السياحة للعام المقبل، ناتج عن أسباب مادية.

وأضاف الدميري: العمالة التي كانت تتطوع من الشباب وأهالي سيوة للعمل في عيد السياحة للقيام بالطهي والتنظيم والعمل على مدار ثلاثة أيام غير متوفرة، كما أن الشباب لا يلتزمون بالمطلوب، من توجيهات القائمين على العيد، فهدفنا ذكر القرآن والعبادة والصلاة في جبل الدكرور .

ما لا تعرفة عن عيد السياحة في سيوة

ويقام عيد السياحة في منتصف شهر أكتوبر من كل عام على سفح جبل الدكرور في واحة سيوة خلال الأيام القمرية الثلاث.

ويخرج أهالي سيوة للإقامة خلال العيد في الجبل مع أسرهم، يأكلون ويشربون في مكان واحد، ومن نفس الطعام، الغني مثل الفقير، ويذكرون الله ويصلون بشكل جماعي، ويسهرون في جلسات محبة وإيخاء.

ويتوافد المصريون والأجانب من كل مكان لزيارة سيوة، ليشاهدون عيد السياحة، حيث يقيمون مع أهالي الواحة في أكواخ وخيام حول جبل الدكرور.