الشاب مامي يزور القاهرة للاتفاق على دويتو وعدة حفلات غنائية

قال الشاب مامي إنه سوف يزور القاهرة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، للاتفاق على دويتو غنائي مع أحد نجوم الغناء في مصر، مشيراً إلى أن زيارته تأتي ضمن جولة عربية استعداداً لإحياء عدة حفلات غنائية في العديد من الدول العربية.

الشاب مامي وعودته لمصر

وأضاف الشاب مامي، في تصريحات صحفية، أنه يسعى للعودة لجمهوره بمجموعة كبيرة من الأغاني، بالإضافة إلى التعاقد على عدة حفلات غنائية في الدول العربية، مؤكداً أنه يشعر باشتياق شديد للقاء جمهوره، وأن هناك مشروعات غنائية بدأ التحضير لها بالفعل، وسوف يتم الإعلان عن كل التفاصيل في وقت لاحق.

اتفاق الشاب مامي ويعقوب المهنا

ومن جانبه، أعلن المخرج الكويتي يعقوب المهنا عن الاتفاق مع نجم الراي الجزائري الشاب مامي على تقديم العديد من المشروعات الفنية في مصر والدول العربية خلال الفترة المقبلة.

وقال المهنا، في تصريحات صحفية، إن الشاب مامي يسعى للعودة بقوة وإحياء مجموعة من الحفلات الغنائية في مصر والكويت والإمارات والسعودية والعديد من الدول العربية، بالإضافة إلى تقديم العديد من الأغاني السينجل، مشيراً إلى أنه ينوي أيضاً تقديم دويتو غنائي وسوف يتم الإعلان عن اسم النجم المقرر أن يشاركه هذا العمل خلال الأيام القليلة المقبلة.