الداخلية توافق على منح جنسيات أجنبية لـ84 مواطنا.. 21 منهم لن يحتفظوا بـ«المصرية»

أصدرَت وزارة الداخلية، القرارات رقم 1674، 1675، 1676 لسنة 2022، بالسماح لـ63 مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

ونشرت الجريدة الرسمية القرار، وجاء نصّه كالتالي:

كما أصدرَت الوزارة، القرار رقم 1673 لسنة 2022، بالسماح لـ21 مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

ونشرت الجريدة الرسمية القرار، وجاء نصّه كما يلي: