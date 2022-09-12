احذر عدم تركيب فلتر مدخنة لمصنعك.. يعرضك لغرامة 20 ألف جنيه

يعد دخان المصانع واحدا من عوامل التلوث البيئي، لما فيه من آثار سلبية على الهواء والمياه، والذي بدوره يؤثر على الإنسان، فلا يمكن إنكار الآثار السلبية للتلوث الصناعي على التنوع البيولوجي، والذي استمر لسنوات طويلة، فضلا عن أن دخان المصانع يؤدي إلى تسمم الهواء على الكوكب، بسبب زيادة غاز ثاني أوكسيد الكربون والميثان وأكسيد النيتروس، وغيرها.

فلاتر مداخن المصانع

وبالرغم من تلك الأضرار التي تعود على البيئة بسبب المصانع، إلا أن الاستغناء عنها أصبح من الأمور المستحيلة في وقتنا الحالي، فتم العمل على إيجاد حل للتخفيف من تلك الأضرار وهي تركيب فلاتر الدخان على مداخن المصانع، وقال محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، في تصريح خاص لـ«الوطن» أن عدم تركيب فلاتر مداخن المصانع يعرض المواطن لعقوبات الغرامة والحبس.

عقوبات لحماية البيئة

وتابع الخبير القانوني، إنه في حالة عدم تركيب فلاتر لمداخن المصانع، التي من شأنها التخفيف من الآثار الضارة لدخان المصانع، يتم تطبيق العقوبات المقررة في المادة رقم 87 من القانون رقم 4 لسنة 1994، وهي دفع غرامة لا تقل عن ألف جنيه بحد أدنى، ولا تزيد عن 20 ألف جنيه كحد أقصى، أو إحدى هاتين العقوبتين.

كما أشار «الحديدي» إلى أن العقوبة تتم مضاعفتها في حال تم تكرار المخالفة، وذلك وفقال لما ورد في نص المادة سالفة الذكر، والتي جاءت تنص على: «يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه من يخالف أحكام المواد 35، (7 البندان ب، د )، و38، 40، 41، 43، 44 ، 45، 46 (الفقرة الأولى)، 47 مكررا من هذا القانون وفى حالة العود تضاعف الغرامات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين».