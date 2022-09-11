مسؤول أمريكي يكشف سبب تسمية بن لادن بـ«جيرونيمو»: أحد زعماء الأباتشي

أبلغ الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بأن «العدو جيرونيمو قتل في العملية العسكرية» في إشارة إلى أسامة بن لادن، في مايو من العام 2011، ولم يعلق المسؤولون الأمريكيون على ما تردد بأن عملية مهاجمة المجمع السكني الذي كان يختبئ فيه بن لادن قرب إسلام آباد سميت «جيرونيمو»، الاسم الحركي الذي أطلقته قوات المارينز الأمريكية على عملية قتل «زعيم تنظيم القاعدة» التي نفذها جنود من وحدة النخبة في البحرية الأمريكية «نافي سيلز».

كومبس: جيرونيمو أحد زعماء قبيلة الأباتشي

«يعد جيرونيمو أحد زعماء قبيلة الأباتشي أحد أشهر قبائل الهنود الحمر سكان أمريكا الأصليين الذين قاتلوا الأمريكيين البيض في القرن التاسع عشر الميلادي، وولد عام 1829 وهو من زعماء الأباتشي، حيث بدأ المحارب الهندي في اكتساب سمعته من خلال هجمات جريئة على القوات المكسيكية التي أغارت على قريته وقتلت بعض أفراد عائلته فكان رده أن قتل أكبر عدد من الجنود المكسيكيين في هجماته المتكررة، واتخذ منطقة جبال سييرا مادر التي اتخذها نقطة انطلاق لشن الغارات التي تستهدف أي شخص يقوده حظه السيء للاقتراب من هذه المنطقة، واستمر في الهروب حتى وقع في أيدي القوات الأمريكية عام 1886»، بحسب كريستوفر كومبس، المدير التنفيذي لمتحف الشعوب الأصلية بالولايات المتحدة، لـ«الوطن».

عملية اغتيال أسامة بن لادن

وفي مايو 2011، لقي أسامة بن لادن حتفه، بمدينة أبوت آباد الواقعة على بعد 120 كم عن إسلام أباد في عملية اقتحام أشرفت عليها وكالة الاستخبارات الأمريكية ونفذها الجيش الأمريكي واستغرقت 40 دقيقة، وحدثت الواقعة إثر مداهمة قوات النخبة الأمريكية خاصة تدعى السيلز لمجمع سكني كان يقيم به مع زوجاته وأبنائه، ودارت اشتباكات بين بن لادن ومعاونيه وبين القوات الأمريكية المصحوبة بعناصر من الاستخبارات الباكستانية.