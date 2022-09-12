«محمد» مولود بعيب خلقي ويحتاج زرع كلى بـ400 ألف جنيه.. وأسرته: انقدوه من الموت

لم تدم فرحة الأسرة الصغيرة بولادة الصغير «محمد»، بعد اكتشافها معاناته مع قصور في وظائف الكلى الثانية، مع وجود عيب خلقي في مجرى البول، بدأت الأسرة البحث عن طرق لعلاج الصغير، لكن محاولاتها باءت بالفشل، فصغر سنه وقف عائقا أمام إجراء الجراحة، وبعد فترة اكتشفوا أنّه يعاني من احتباس في البول.

مستشفيات كثيرة قصدتها أسرة الصغير، التي تعيش في قرية طليا التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، لكن كل زيارة لهم كانت تفاجئهم بأزمة جديدة، يقول والد الصغير، إنّ الأشعة بيّنت أنّ الطفل مولود بـ كلية واحدة فقط، ويحتاج إلى عملية تكبير مثانة وزرع كلى، مناشدا وزارة الصحة مساعدته في إجراء العملية لنجله وإنقاذه حالته من التدهور.

نتائج مختلفة تهدم حلم الأسرة في التعافي

يعمل عاطف عبدالحميد (45 عاما) والد «محمد» عاملا باليومية، وبالكاد يكسب ما يكفي أسرته، التي تضم فتاة صغيرة في الثانوية العامة، وحين علم بمرض ابنه كان يظنّ أنّ الأزمة ستمر بسلام، وأنّه سيتبرع هو أو زوجته بكلية لنجلهما وينتهي الأمر، لكن نتائج التحاليل غير المتطابقة مع الصغير ألقت بالأسرة إلى المجهول، لتبدأ رحلة البحث عن طريقة أخرى للإنقاذ.

400 ألف جنيه تنقذ حياة محمد

«مستشفيات الحكومة اللي تبع وزارة الصحة بتشترط يكون المتبرع من أفراد الأسرة، لما عملنا التحاليل أنا ووالدته لقيناها مش متطابقة، عشان فصيلة دم محمد O ودي نادرة».. قال والد الصغير، الذي وجد ضالته في المستشفيات الخاصة، لكنه اصطدم بتكلفة عملية زرع الكلى وعملية تكبير المثانة: «الاتنين هيتعملوا بـ400 ألف جنيه، وده رقم أنا مقدرش عليه، غير إنّنا لسا بندور على متبرع بالكلية وده برضو هيحتاج فلوس، نفسي حد يساعدنا عشان ابني يعيش مرتاح».