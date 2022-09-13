محافظ أسوان: 55.6 مليون جنيه تكلفة منظومة النظافة الجديدة

قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إن المحافظة تشهد انطلاق منظومة النظافة الجديدة، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات المخصصة لتنفيذ خطة البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة تصل لحوالي 55,6 مليون جنيه بإشراف من وزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء هشام آمنة.

وتفقد عطية المعدات والسيارات الجديدة المقدمة من وزارة التنمية المحلية لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمدينة أسوان، والتي ضمت سيارتين قلاب بحمولة 80 طنًا، و3 لوادر كبيرة وزن 1,3 طن لكل منهما، وكذا سيارتين مكبس بإجمالي 40 م3 بتكلفة إجمالية 20,5 مليون جنيه.

الارتقاء بمنظومة النظافة الجديدة

وخلال تفقده للمعدات أكد محافظ أسوان على الدور الحيوي الذي تقوم به وزارة التنمية المحلية للارتقاء بمنظومة النظافة بتوفير المعدات اللازمة لإنجاحها وأداء دورها على الوجه الأكمل بما يساهم في إضفاء الشكل الجمالي والحضاري بكافة مدن ومراكز المحافظة.

رفع 146,6 ألف طن من تراكمات القمامة

ولفت عطية إلى أن ذلك توازى مع رفع 146,6 ألف طن من تراكمات القمامة والمخلفات منها 131 ألف طن من منطقة المحطة الوسيطة بالمحمودية لتنفيذ مشروع طريق بديل السادات، بجانب 15,6 ألف طن من مدينة كوم أمبو حيث تم نقل هذه التراكمات للمدافن الصحية.

وشدد المحافظ على أهمية الصيانة الدورية وإجراء الفحص الفني لها مع توفير سائقين مدربين لضمان تشغيل هذه المعدات والسيارات بالكفاءة الفنية المطلوبة، بالإضافة إلى توفير قطع الغيار والزيوت والفلاتر وغيرها للحفاظ على سلامة المعدات من أي أعطال أو نسبة تهالك.