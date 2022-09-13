بروتوكول بين «روتاري» و«بتروكيماويات» لإنشاء حدائق لذوي الهمم بالإسكندرية

أطلق نادي روتاري الإسكندرية الرمل، بالتعاون مع شركة البتروكيماويات، مبادرة مصرية تهدف إلى إنشاء حدائق خاصة بذوي الهمم بالإسكندرية.

وبحسب بيان رسمي من نادي روتاري الإسكندرية الرمل، اليوم الثلاثاء، تم توقيع بروتوكول مع الشركة يتضمن أوجه التعاون بين الطرفين من أعمال خدمية للمجتمع، ووقع عليه كل من ميرفت عكاشة رئيس نادي روتاري، وأحمد كامل رئيس مجلس إدارة شركة البتروكيماويات المصرية.

ألعاب خاصة بذوي الهمم

وشهدت مراسم التوقيع زيارة أجراها أعضاء النادى للشركة، ومنها زيارة الورشة التي تقوم بتصميم الألعاب المجهزة لذوي الهمم، إضافة إلى عرض المشاريع الخدمية، وأهدت ميرفت عكاشة علم النادي كتذكار لرئيس مجلس إدارة الشركة.

مشروعات تنموية وخدمية لنوادي روتاري في مصر

جدير بالذكر أن نوادي روتاري في مصر تنفذ عدة مشروعات خدمیة وتنموية لرعاية الفئات غير القادرة، وتقديم المساعدات المختلفة للمناطق الأكثر فقرا في عدة محافظات، مثل القاهرة، والجيزة، والفيوم، والإسكندرية، وطنطا، وتتكون تلك النوادي من مجموعة من رجال الأعمال الذين يقدمون أعمال تنموية خيرية.