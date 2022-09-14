يربط الصعيد بالبحر الأحمر.. محور «بني مزار» شريان السياحة والحركة المرورية

عرض برنامج «8 الصبح»، على شاشة قناة «dmc»، تقديم الإعلاميتين آية جمال الدين وأسماء يوسف، تقريرا عن محور بني مزار الذي اسهم في تيسير حركة التنقل وتقليل مسافة وزمن الرحلة المرورية وحركة السلع والبضائع.

ويعد محور بني مزار، أحد المحاور المهمة التي تربط بين محافظتي المنيا والبحر الأحمر، ما قلل زمن المسافة بين مدن الصعيد التي تضم الكثير من المزارات السياحية والتاريخية والسياحة الشاطئية.

وذكر التقرير أبرز المعلومات حول محور بني مزار كالآتي:

- محور بني مزار هو ثاني أهم محور تنموي عرضي بعد الطريق الساحلي الدولي.

- يربط المحور بين محافظتي البحر الأحمر والمنيا.

المحور يحتوي على 3 كباري و6 أنفاق بمساحة 11 كيلو متر

- يبدأ المحور من الجهة الشرقية بكوبري أعلى طريق «القاهرة - أسيوط» الصحراوي الشرقي، بطول 220 مترا وعرض 21 مترا.

- يشمل المحور 3 كباري و6 أنفاق، وتصل مساحة الربط بين هذه الكباري إلى 11 كيلو متر.

90 كيلو متر طول المحور

- يبلغ طول المحور 90 كيلو متر وعرضه 11 مترا و70 سنتيمترا.

- يتوسط المحور ثلاثة كباري بمساحة تصل إلى 800 متر وعرض 21 مترا.

- جرى تزويد المحور بفتحة بالمجرى الملاحي لنهر النيل عرضها 30 مترا، لتستوعب حركة الملاحة النهرية في المستقبل.

- يتكون الكوبري الواحد من 4 حارات مرورية، بمعدل حارتين في كل اتجاه وطبانات بعرض 2.5 متر لكل اتجاه.