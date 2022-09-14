مشروع قطار الحرمين السريع.. ينقل المعتمرين بين مكة والمدينة في ساعتين

ينقلك قطار الحرمين السريع، أحد مشاريع المملكة العربية السعودية النوعية، بين مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال ساعتين و20 دقيقة فقط، أثناء تواجدك لأداء مناسك العمرة، ويُسهّل القطار تنقّل الحجاج والمعتمرين والزائرين بين مكة المكرمة والمدينة المنورة بسرعة تتجاوز ٣٠٠ كم في الساعة وبأسعار ميسرة تبدأ من 40-150 ريال للدرجة السياحية بحسب طول الرحلة.

ويأتي قطار الحرمين السريع ضمن عدة خيارات متنوعة للتنقل داخل المملكة، تشمل: سيارات الأجرة، وتأجير السيارات الخاصة، والباصات وغيرها من الخيارات، كما تتجاوز السّعة الاستيعابية للقطار 417 مقعد في كل قطار بدرجتين للأعال والسياحية، وتتوزع محطات القطار بين مكة المكرمة، جدة، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، والمدينة المنورة.

وقد أتاحت وزارة الحج والعمرة للحاصلين على كافة أنواع التأشيرات والقادمين من جميع دول العالم بغرض السياحة والزيارة إمكانية تأدية العمرة أثناء إقامتهم في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى القادمين إلى المملكة من الحاصلين على تأشيرة الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، ودول الشنغن.

وتستهدف المملكة تسهيل إجراءات وصول المعتمرين لتأدية نسك العمرة، وتقديم كافة الخدمات بجودة عالية، وإثراء تجربة المعتمرين الثقافية والدينية، وفقًا لمستهدفات برامج رؤية المملكة 2030، كما خُصصت منصة "مقام" إمكانية استخراج تأشيرة العمرة للمعتمرين القادمين من خارج المملكة، واختيار باقة الخدمات المتاحة لدى إحدى المنصات الإلكترونية المعتمدة من خلال الرابط: من هنا

بالتعاون مع عدد من شركات ووكالات السياحة المعتمدة.

فيما تُقدم منصة "روح السعودية" تسهيلات إلكترونية متعددة لإصدار التأشيرة الإلكترونية لزيارة المملكة لتأدية نسك العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف، وتصميم باقة العمرة وفق احتياجات مُقدم الطلب عبر الموقع الإلكتروني من هنا

كما يمكن لمن أصدروا تأشيرات فورية عند وصولهم إلى أحد المطارات السعودية، ضمن الدول المؤهلة للحصول على التأشيرات الإلكترونية ولضيوف الرحمن حاملي تأشيرة الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة ودول الشنغن، أداء نسك العمرة بكل يسر وسهولة بشرط استخدامها مرة واحدة، وأن تحمل ختم دخول من الدولة المصدرة.

ويستطيع الحاصلين على تأشيرة الزيارة العائلية والزيارة الشخصية تأدية العمرة بكل سهولة ويسر من خلال حجز موعد عن طريق تطبيق "اعتمرنا" أثناء زيارتهم لأقاربهم وأصدقاؤهم في المملكة، وذلك بالتقديم على المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات. ويُشترط لأداء العمرة الحصول على التأمين الصحي الشامل للزائرين والذي يشمل تغطية تكاليف العلاج من الإصابة بفيروس كورونا، والحوادث الشخصية التي ينتج عنها الوفاة أو العجز، وتأخر الرحلات أو إلغاؤها، وغيرها من الأمور.