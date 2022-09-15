تربية الغزلان في مصر.. مشروع سهل يبدأ بـ80 ألف جنيه والأرباح خيالية

أرباح خيالية حققتها مشروعات الاستثمار غير المألوفة في محافظات مصر خلال السنوات الأخيرة، ومنها مشروع تربية الغزلان، والتي لا تحتاج جهدا كبيرا في تربيتها، إذ تشبه الماعز في طريقة الأكل والمعيشة وتصل أرباحها إلى 60 ألف جنيه سنويا .

أرباح مشروع تربية الغزلان في مصر

ياسر درغام صاحب مزرعة غزلان، قال إن تربية الغزلان من المشروعات المربحة والتي لا تحتاج مجهودا كبيرة في التربية، لأنها تشبه تربية الماعز، فلا تحتاج إلى مكان كبير، وإنما يمكن تربيتها فوق أسطح المنازل أو في حظيرة مواشي.

وذكر صاحب المزرعة لـ«الوطن»، إن سعر الغزالة الواحده يتراوح بين 16 و20 ألف جنيه، مشيرا إلى أنه يمكن إنشاء المشروع الصغير بـ80 ألف جنيه وقد يحقق من خلال ذلك أرباحابقيمة 60 ألف جنيه سنويا.

تفاصيل مشروع تربية الغزلان في مصر

وتلد الغزالة كل ثمانية أشهر، ويمكن بيع الغزالة الصغيرة بـ8 آلاف جنيه، ولكن في الغالب ينتظر صاحب المشروع ولا يبيعها بمجرد مولدها، لأنها لا تحتاج إلى وقت كبير كي تلد هي الأخرى، إذ تحتاج عاما واحدا فقط لكي تصبح منتجة، بحسب «درغام».

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار لحوم الغزلان، إذ تصل إلى 600 جنيه للكيلو، نظرا لجودتها العالية وخلوها من الدهون.

إقبال على مشروع تربية الغزلان

وتابع، بأن هناك إقبالا متوسطا على شراء وتربية الغزلان في مصر، لأنها لا تحتاج في تربيها إلى مجهودات كبيرة من قبل مربيها، خاصة أنها تأكل العيش «الناشف» والبرسيم وكذلك الشعير، ويمكن تربيتها في أي مكان دون أي خطورة على الغزالة.